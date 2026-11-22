Desetidílný jihokorejský seriál Znovu vdaná císařovna dorazil na
Disney+, kde je postupně vydáván. Již nyní ale diváci i filmoví kritici vědí, že jde o velkolepé dílo plné propracovaných kostýmů, nečekaných zvratů, důmyslných dialogů i pletich všeho druhu. Nechybí ale ani romantika a humor. K-drama s hvězdným obsazením mají na svědomí režisér Cho Su-won (Pinocchio), režisérka Shim Na-yeon (Dobrá špatná matka) a scenáristka Yeo Ji-na (Záhadný lovec).
Světovou premiéru si seriál odbyl na 31. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Pusanu, kde sklidil velký úspěch. Všechna místa byla vyprodána a diváci nešetřili nadšením. Není divu, neboť webtoon, ze kterého vychází scénář, je také velmi populární.
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Režisér Cho Su-won se společně s herci
Shin Min-ah, Lee Jong-sukem, Lee Se-young a Ju Ji-hoonem zúčastnili tiskové konference, kterou moderovala známá komička a moderátorka Park Kyung-rim. Co zajímavého prozradili?
„Podílel jsem se na výběru herců. Upřímně řečeno, myslel jsem si, že to bude opravdu těžké. Jong-suk projevil velký zájem už od samého začátku, a to mi dodalo velkou odvahu, když jsme s projektem začínali. Poté, co jsem se postupně setkával s jednotlivými herci, jsem si kladl otázky: Je taková kombinace vůbec možná? Zvládnu to? Ale na place, a dokonce i v tuto chvíli, mě tato čtveřice velmi podporuje,“ uvedl Cho Su-won.
„Svět, který jsme vytvořili, je tak jedinečný. Nosila jsem dlouhé šaty, pokaždé jsem měnila účes a musela jsem svou vizáží vyjádřit i důstojnost císařovny. Bylo to sice spojeno s určitým nepohodlím a tlakem, ale zároveň jsem očekávala, že se tak ukáže skutečně nová stránka mé osobnosti,“ řekla o své roli císařovny Shin Min-ah. Foto: Disney+
Lee Jong-suk to se ztvárněním prince neměl jednoduché.
„Upřímně řečeno, už od začátku mi způsob, jakým ostatní postavy Heinreyho popisují, působil bolest a představoval pro mě velký tlak. Je tam spousta popisů, kdy lidé omdlévali při pohledu do očí, nebo pasáže, v nichž se vychvaluje zvuk něčího hlasu. Musel jsem tedy věnovat svému vzhledu ještě větší pozornost než u jakéhokoli jiného projektu, což mě dost stresovalo,“ přiznal.
„Rašta je bývalá uprchlá otrokyně, jejíž život se zcela změní poté, co náhodou potká Soviešua na lovišti. Působí velmi čistě a nevinně, ale pod touto slupkou se skrývá silný instinkt přežití a žádostivosti. Jak postupně poznává věci, které nikdy předtím neměla, její touha neztratit je a nepustit je z rukou sílí čím dál tím víc. A tím způsobuje v císařském paláci řadu konfliktů,“ popsala svou hrdinku Lee Se-young. Foto: Disney+
Ju Ji-hoon, který ztvárnil nevěrného císaře Soviešua si v Busanu vysloužil od diváků vlnu hněvu a odporu.
„No, pokud to divákům přinese nějakou úlevu… V poslední době to s ekonomikou není zrovna růžové, začíná být zima a život je těžký… Jestliže jim dokážu zrychlit tep nebo pokud jim to, že na mě budou ukazovat prstem a vybíjet si na mně svůj hněv, pomůže cítit se v reálném životě o něco lépe, pak budu jako herec spokojený,“ vzal to s nadhledem herec. Natáčelo se v Česku
Seriál se natáčel i v
Česku. Dlážděné ulice a gotická architektura Kutné Hory posloužily filmařům coby kulisy císařského hlavního města. Palackého náměstí zaplnily koňské povozy, vývěsní štíty v hangulu zářily do dálky a výlohy obchodů byly přeměněny na historicky vypadající podniky. Samozřejmě nechybělo ani pořádné tržiště. Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+ Foto: Disney+
Natáčení v Kutné Hoře probíhalo v červnu i v červenci a pro noční záběry si štáb vybral zejména Šultysovu ulici, kde se nachází morový sloup. Jihokorejci posléze zamířili i do Jaroměřic nad Rokytnou, kde je překrásný barokní zámek. Točilo se však i v Hrádku u Nechanic, v Květné zahradě v Kroměříži, v zámku Tochovice, v zámku Červená Lhota a na vodním hradě Švihov, kde se kdysi natáčela i populární česká pohádka Tři oříšky pro Popelku.
O čem je K-drama Znovu vdaná císařovna?
Milovaná císařovna Navier (Shin Min-ah) z Východní říše po boku svého manžela, císaře Soviešua (Ju Ji-hoon), vybudovala a vedla prosperující zemi. Jednoho dne se ale její svět zhroutí. Císař si totiž do paláce přivede uprchlou otrokyni Raštu (Lee Se-young) a chce z ní učinit svou milenku.
Ale i když se nad ní vznáší hrozba zničené budoucnosti, Navier se nenechá strhnout emocemi, a když o ni projeví zájem princ Heinrey (Lee Jong-suk), císařův konkurent a vládce Západního království, Navier učiní rozhodnutí, které jí změní život a přepíše její osud.
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První recenze jsou velmi slibné. Na
Rotten Tomatoes hodnotili Znovu vdanou císařovnu filmoví kritici, kteří dali K-dramatu skvělé hodnocení 100 %. „Jde o seriál, který má osobitý charakter, poutavý děj a technickou úroveň, která převyšuje běžný standard,“ napsala Belen Prieto pro Espinof.
„Napětí mezi oběma hlavními hrdiny je v úvodních epizodách velmi patrné, což připravuje půdu pro dramatické zvraty, které teprve přijdou. Shin Min-ah si v každé scéně podmaní obrazovku, a plně tak dává najevo své herecké umění,“ uvedl Matthew Haynes na svém YouTube kanálu.
„Není pochyb o tom, že žádný jiný titul, který letos vyšel, nenabízí nic, co by se byť jen vzdáleně podobalo napínavému příběhu, mistrovské kameře a naprosté okázalosti seriálu Znovu vdaná císařovna,“ nešetřila chválou Shealyn Scott ze ScreenRant.
Seriál Znovu vdaná císařovna měl na Disney+ premiéru 3. listopadu. Nejprve byly vydány čtyři epizody a postupně přibývají další. Samozřejmě nechybí české titulky.
Zdroj: Disney+, Přepis tiskové konference k seriálu, Rotten Tomatoes, The Prague Reporter, Švihov