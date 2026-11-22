Mezi odběrateli teplárny převažují obyvatelé zateplených panelových domů, pro které platí sekundární cena tepla. Majitel průměrného bytu 3+1 o velikosti 60 metrů čtverečních v zatepleném domě příští rok za topení a ohřev teplé vody zaplatí zhruba o 5,86 Kč denně více. Za měsíc to bude necelých 180 korun. V současnosti je na teplárnu napojeno téměř 8500 bytů.
Podle ředitelky teplárny Andrey Žákové je zvýšení nákladů natolik vysoké, že je teplárna nezvládne pokrýt vlastním hospodařením a musí se promítnout do koncové ceny tepla. „Plánujeme však takovou skladbu provozu zdrojů, abychom v maximální možné míře zmírnili dopad na odběratele a do zvýšení ceny tepla promítli jen část nákladů na povolenky. Náklady spojené se zdražováním paliv pokryje společnost z vlastních zdrojů,“ uvedla Žáková.
Město Písek je od letošního roku, kdy vytěsnilo minoritní akcionáře, jediným vlastníkem písecké teplárny. "Město nyní může ovlivňovat cenu tepla tak, aby zůstala pro odběratele přijatelná a její případné zvýšení bylo co nejnižší. Na rozdíl od soukromých akcionářů není totiž jeho cílem maximalizovat zisk," uvedl starosta Písku Michal Čapek (ANO). Aby bylo možné udržet cenu tepla na přijatelné úrovni i v budoucnu, zabývá se teplárna různými scénáři vývoje cen a pracuje na diverzifikaci zdrojů energie.
Cenu tepla v současnosti zásadně ovlivňují výdaje na energie a emisní povolenky, které tvoří 57,6 procenta veškerých nákladů teplárny. "Aby byl provoz co nejefektivnější, plánujeme jako hlavní celoroční zdroje využívat biomasový kotel a nově vybudovanou kogenerační jednotku. V zimní sezoně je doplníme uhelným kotlem," vysvětlila Žáková. Dodala, že se očekává nárůst cen uhlí i biomasy.
Nestabilní je také cena plynu na burzách. Jen během letošního roku jeho cena podle ředitelky teplárny vzrostla z 36 eur za MWh na téměř 100 eur za MWh. Vysoké ceny plynu bude písecká teplárna kompenzovat ziskem z prodeje vyrobené elektřiny. "Již nyní jsou do výroby a dodávek tepla do města zapojeny nové akumulační nádrže, které jsou součástí kogenerační jednotky. Budou hrát významnou roli při optimalizaci výrobních nákladů," doplnila ředitelka.
V roce 2027 se teplárna zaměří jen na nejnutnější investice a opravy. V plánu má investice do nových odběrných míst a do modernizace kompaktních předávacích stanic za zhruba 14,1 milionu korun. Chystá také opravy za přibližně 23 milionů korun. Splátky úvěrů v roce 2027 dosáhnou 45 milionů korun.