Michal David má důvod k radosti. Jeho vnuk Sebastian zdědil hudební talent a dědečkovi už dokonce zahrál na koncertě v pražské O2 areně před tisíci fanoušky.
Michal David má ve svém vnukovi Sebastianovi nejen velkou radost, ale možná také budoucího hudebního parťáka. Patnáctiletý chlapec se totiž vydal v dědečkových stopách a stále více propadá hudbě. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že už si společně zahráli dokonce před tisíci diváky v pražské O2 areně. Sebastian přitom neměl úplně obyčejné dětství. O jeho výchovu se totiž dlouhá léta starali především slavný dědeček Michal David a babička Marcela, zatímco jeho maminka Klára studovala v zahraničí.
Dědeček s babičkou se ujali výchovy, maminka studovala v Americe
Když se Sebastian narodil, jeho maminka Klára byla ještě velmi mladá. Rozhodla se pokračovat ve studiu v zahraničí, a tak se o chlapce začali starat její rodiče. Michal David s manželkou Marcelou se této role ujali naplno a vnuk u nich vyrůstal prakticky deset let. Klára přitom se synem neztratila kontakt, pravidelně se vracela domů a byli spolu v každodenním spojení. Později pokračovala ve studiu také na Oxfordu. Jak Michal David přiznal, největší zásluhu na výchově měla jeho manželka.
„Režim řešila spíš Marcela, já byl hodný děda. Co z něj dnes je, je zásluha Marcely, ta ho vedla,“ ocenil její péči pro Super zpěvák.
Dnes už je všechno jinak a Sebastian žije se svou maminkou, která se po dokončení studií naplno ujala mateřské role. Vztahy v rodině ale zůstaly velmi blízké. Michal David se netají tím, že vnuka rozmazlují a snaží se mu dopřát, co mu na očích vidí.
„Všichni děláme Sebíkovi poskoky, co si budeme vykládat, děláme pro něj první poslední,“ prozradil zpěvák v rozhovoru pro Lifee. Zároveň je vidět, že společně strávené roky vytvořily mezi dědečkem a vnukem pevné pouto.
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Hudební nadání se u Sebastiana začalo projevovat poměrně brzy. Michal David mu pořídil kytaru a chlapec se do hraní pustil s velkým nasazením. Nezůstalo přitom jen u občasného brnkání doma. Dvakrát týdně prý chodí k Davidu Csengemu, což je baskytarista Olgy Lounové, takže dělá velké pokroky. Sebastian navíc tíhne spíše k rocku a metalu, tedy k žánrům, které se od dědečkovy typické popové tvorby přece jen trochu liší. To ale nebrání tomu, aby si spolu rádi zahráli.
A nešlo pouze o rodinné muzicírování. Sebastian už dostal příležitost ukázat své schopnosti také na velkém pódiu. Po boku dědečka vystoupil v pražské O2 areně, kde společně bavili publikum čítající více než 20 tisíc lidí. V červnu 2025 Michal David před koncertem neskrýval hrdost na svého vnuka.
„Jsem rád, že ho baví muzika, jsem rád, že jde v mých šlépějích. Jsem na něj hrdý, pyšný, skutečně mu to jde,“ řekl pro Super. Sám přitom naznačil, že by si dovedl představit Sebastiana jednou také ve své kapele. Foto: NextFoto, Sebastian David a Michal David na křtu alba Život je náš
Hudba ale rozhodně není jedinou oblastí, která mladého Sebastiana zajímá. Vedle kytary se věnuje také technologiím a financím, přičemž velkou pozornost věnuje kryptoměnám. V tomto směru se podobá spíše mamince Kláře, která se pohybuje ve světě investic a zabývá se kryptoměnami i investičními diamanty. Zároveň se snaží, aby Sebastian svůj zájem o moderní technologie rozvíjel smysluplně a nezůstával pouze u počítačových her.
Zdá se tedy, že mladík podědil něco od obou generací. Po dědečkovi má blízko k hudbě a vystupování, po mamince zase k investicím a moderním technologiím. Zda se jednou skutečně vydá na hudební dráhu, nebo dá přednost světu financí, ukáže až čas. Jedno je ale jisté: Michal David má důvod být na svého vnuka pořádně pyšný.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
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Z vnuka Michala Davida vyrostl pohledný mladý muž: Dnes spolu vystupují před tisíci fanoušky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.