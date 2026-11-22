David Coulthard: „Musím říct, že bylo úžasné to sledovat. V jednu chvíli to vypadalo, že máte problémy, a najednou jste bojovali. Bylo i z kokpitu tak těžké předpovědět, na jakém místě skončíte?”
Oscar Piastri: „To rozhodně bylo. Bylo to náhodné. Na jedné rovince jste někoho bez problémů předjeli a na další jste měli problémy a všichni to měli úplně jinak, takže to bylo nepředvídatelné a pokaždé, když jste dojeli vláček nebo jste někoho předjeli, řekli jste si, že to vyhrajete o deset sekund a najednou vám došlo, že hodně pomáhal ten slipstream. Bylo to šílené, ale jsem rád, že jsem na pódiu.”
Lando Norris (2.)
David Coulthard: „Další pódium v řadě pro Landa Norrise. Gratuluji. To byl závod. Byl jste někdy součástí takového závodu? Hodně té akce jste sledoval z předních příček a my si jen říkali, kdy se do vedení dostanete vy.”
Lando Norris: „Myslím, že to byl jeden z nejchaotičtějších závodů v historii formule 1 vůbec. Vůbec jsem netušil, co se děje. Polovinu závodu jsem nevěděl, jestli to bude ten nejlepší závod a budu mít šanci vyhrát, nebo jestli skončím poslední. Tenhle závod měl všechno. Bylo to těžké, ale dobře jsem to načasoval a dostal se dopředu. Také to byl závod bez chyb, ty udělalo spousta jiných lidí. Byl to chaotický, ale zábavný den. A pro tým je to skvělý výsledek.”
David Coulthard: „Skvělý výsledek pro vás oba, jste samozřejmě na pódiu. Když se ohlédneme na to, kolik jsme tu měli předjetí, jaké byly podmínky, degradace pneumatik nebyla problém, skoro všichni byli na stejné strategii, je tohle závodění, které chceme vidět častěji?”
Lando Norris: „Řekl bych, že v takovémhle závodě uděláte vítěze z každého člověka na startovním roštu. Byla to zábava, výborná práce od Maxe, ten odjel dobrý závod. Já vedl nějakých patnáct sekund, na to jsem velmi pyšný, vedl jsem závod, ale Max jel skvěle, neudělal chybu a byl rychlý, ale pro nás to byl taky dobrý den. Nečekal jsem pro nás ani druhé, ani třetí místo, takže to je velmi pozitivní.”
Max Verstappen (1.)
David Coulthard: „Třicet pět změn ve vedení závodu. Byl jste někdy za celou svou kariéru součástí takového závodu?”
Max Verstappen: „Určitě ne ve formuli 1. Šílené. Opravdu neskutečné a něco, co jsem ve formuli 1 nikdy neviděl.”
David Coulthard: „Snažili se vás předjíždět na vnitřku, na vnějšku, na vše jste měl odpověď. Přemýšlel jste o deset kol dopředu a ptal se týmu, jak se bránit.”
Max Verstappen: „Myslím, že na začátku jsme správně využili baterii, ale ostatní se učí a sledují, co děláte a v jednu chvíli jsem se nemohl dostat zpátky do vedení před cílovou rovinkou, takže jsem se musel ptát. Ale myslím, že jsme to měli dobře nastavené. Bylo tam opravdu spousta soubojů a slipstream hrál tak velkou roli, že bylo skoro nemožné poodjet a bylo šílené, kolik lidí bylo v závěsu.”
David Coulthard: „Vaše třetí vítězství ve Vegas. Trojka je pro vás šťastné číslo.”
Max Verstappen: „Zdá se, že ano. Na začátku roku to nevypadalo dobře, ale teď se to dozajista obrací a je to skvělé pro všechny. Všichni tvrdě pracují, abychom mohli podávat takovéhle výsledky a samozřejmě se pořád ještě učíme. Jsme rádi, že jsme vyhráli zrovna takhle šílený závod.”