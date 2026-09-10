Pytlák na Chebsku střílel jelena přímo z okna auta

Pytlák na Chebsku střílel jelena přímo z okna autaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pytláci v rakovnických lesích cílí na jeleny. Střílí je nemilosrdnědeer-1246309_1280
Od 1. října 2026 se v Česku mění částky životního minima, které ovlivňují posuzování nároku na některé...
Obyvatelé okolí Opatova si připlatí za měsíční parkování v novém parkovacím domě méně, než se původně...
Rychlejší vlakové spojení do Prahy, rekonstrukce tratě směrem na Pardubice, dřívější výstavba Terminálu...
V sobotu 19. září se Ústí nad Labem opět promění v závodní trať. Mattoni Running Festival přivítá běžce...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Jak mohlo zmizet 46 milionů? Audit odhalil slabé místo kontrol
- Mladý řidič dostal přívěs do smyku, následně převrátil traktor na bok a zranil se
- Urážky a výhružky. Návštěvníci koupaliště v poslední den sezony napadli plavčíky
- Po hádce zastřelil muže v přerovském paneláku. Recidivistovi hrozí 18 let vězení