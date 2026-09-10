Teplé moře, skvělé jídlo, čisto a ceny za lidovku. Tohle je nejlepší místo na dovolenou v říjnu

Podzimní termíny dovolených mají mnoho výhod. Pokud nemilujete vedra, pravděpodobně už tento styl dovolenkování dávno praktikujete. Můžete vyjet kamkoliv, kde ještě mají sezónu i po celé České republice. Ceny jsou zpravidla mírnější, minimálně v půlce září už končí sezónní zvýšené ceny za ubytování. Nabídka služeb v okolí bývá stále stejná, hotely nadále poskytují wellnes a restaurace stále vaří.
To všechno je korunováno klidem, menším počtem turistů a stále delšími večery. Příroda se malebně barví a počasí je romanticky mlhavé a deštivé. Anebo budete mít kliku na kus dobrého „babího léta“.
Chcete vyrazit do zahraničí? Máme pro vás tip na ostrovní zemi, kde všechny tyto výhody ještě doplňuje čisté a na podzim teplé moře.
Malta a Gozo
Na podzim je na Maltě krásně. Malta je hlavním ostrovem, kde najdete největší turistický ruch a nejhustší síť hotelů a ubytování. Gozo je malebným obrázkem maltského venkova a miniaturní Comino je vyloženě pro poustevníky. V říjnu je většina turistů již pryč, na ostrově však nadále vládne příjemné podnebí, moře je stále ještě lákavé. Stále má 29 °C a teplé určitě bude až do Vánoc. Milovníci procházek či kulinářských zážitků budou mít všechno téměř jen pro sebe. Je tu skvěle i v zimě, kdy bývá vlhčí a deštivější počasí. Ale obecně se dá říci, že teplou bundu tu vytáhnete maximálně pár dní v roce.
Čas aktivního odpočinku i vzdělávání
Rozhodně tu nemusíte zahálet, Malta vyniká širokou sítí výukových kurzů angličtiny pro cizince, takže dovolenou můžete spojit se vzděláváním. Zaškrněte si ta nejoblíbenější místa: Sliema, St. Julians, Paceville a Bugibba. Na Maltě slušně funguje systém autobusové hromadné dopravy, a tak je všechno takřka na dosah. Jen radši moc neplánujte, autobusy mají někdy zpoždění.
Přesto to Maltě rádi odpustíte. Lze si tu pronajmout i automobily, což turisté často dělají.
Další v seznamu oblíbených míst
Cestovatelé také milují další místa, která oplývají podobnými výhodami. Řecko, Chorvatsko, Španělsko, Portugalsko, jižní část Itálie. V top destinacích pro podzimní dovolené se ale umístilo i Maďarsko nebo Česká republika.
Jak píše cestovatelský web thejetlagjourney.com: V čemže je Praha tak skvělá? Ideální teplota, volněji na Karlově mostě, grilované klobásy a výborný poměr kvality a ceny. Tak vidíte, někdo z vás má ideální dovolenkovou destinaci dokonce doma.
Zdroje článku: radynacestu.cz, thejetlagjourney.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková