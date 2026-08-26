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Spartu posílil bývalý hráč Liverpoolu, kterého si Klopp vytáhl na lavičku v šestnácti. Wolves ho nepřesvědčil ani jeden trenér

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Sparta podepsala čtyřiadvacetiletého pravého beka, který v šestnácti debutoval za Liverpool a za šest let ve Wolverhamptonu nepřesvědčil ani jednoho ze sedmi trenérů.
Spartu posílil bývalý hráč Liverpoolu, kterého si Klopp vytáhl na lavičku v šestnácti. Wolves ho nepřesvědčil ani jeden trenér

Spartu posílil bývalý hráč Liverpoolu, kterého si Klopp vytáhl na lavičku v šestnácti. Wolves ho nepřesvědčil ani jeden trenér

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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