Spartu posílil bývalý hráč Liverpoolu, kterého si Klopp vytáhl na lavičku v šestnácti. Wolves ho nepřesvědčil ani jeden trenér

7. ledna 2019, šestá minuta zápasu FA Cupu na Molineux. Dejan Lovren padá se zraněním, Jürgen Klopp se otočí k lavičce a pošle na hřiště šestnáctiletého stopera. Ki-Jana Hoever se v tu chvíli stává třetím nejmladším debutantem v historii Liverpoolu. „Nechtěli jsme nasadit šestnáctiletého od začátku, ale obstál,“ řekl po zápase Klopp. Od té scény uplynulo sedm a půl roku. Hoever teď přichází do Sparty s víceletou smlouvou, za nezveřejněných podmínek, jako hráč na pravou stranu obrany. Mezi tím liverpoolským debutem a pražským podpisem leží příběh, který vysvětluje víc než jakýkoli sestřih.
Z Alkmaaru přes Ajax do Kloppova zápisníku
Hoever začínal v mládežnické akademii AZ Alkmaar, ve dvanácti přestoupil do Ajaxu a čtyři roky procházel jedním z nejuznávanějších vývojových systémů v Evropě. Do Liverpoolu přišel až v létě 2018 jako šestnáctiletý, rovnou do kategorie U18. Za seniorský tým Reds odehrál celkem čtyři soutěžní zápasy. Čtyři. Profesionální kontrakt podepsal v červenci 2019, jenže cesta k pravidelným minutám vedla přes Virgila van Dijka, Joea Gomeze a Trenta Alexandera-Arnolda. Konkurence, kterou šestnáctiletý bek z Amsterdamu nemohl reálně prorazit.
V září 2020 proto Liverpool oznámil jeho permanentní přestup do Wolverhamptonu. Hoever tehdy mluvil o „nejlepších plánech“ a důvěře klubu. Tehdejší trenér Nuno Espírito Santo ho viděl jako pravostranný projekt s univerzalitou, hráče, který může nastoupit jako bek i jako wingback.
Sedm trenérů, třiatřicet startů
Plán se rozpadl dřív, než stačil dozrát. Za necelých šest let ve Wolves spadal Hoever pod sedm hlavních trenérů: Nuno, Bruno Lage, Julen Lopetegui, Gary O’Neil, Vítor Pereira, Rob Edwards a César Peixoto. Každý měl jiný systém, jiné priority, jiného pravého beka. Hoever za kmenový klub nasbíral 33 startů, dvacet z nich v prvních dvou sezonách, kdy ještě fungoval jako záloha Nelsona Semeda.
Od roku 2022 začal kolotoč hostování:
- Stoke City (Championship), půlroční hostování, omezená minutáž
- Auxerre (Ligue 1), 30 ligových zápasů, nejstabilnější období kariéry
- Sheffield United (Championship), 15 jarních ligových startů v sezoně 2025/26
Celkem pět hostování za čtyři roky. Pokaždé jiný dres, jiný trenérský štáb, jiné tempo. A pokaždé návrat do Wolverhamptonu, kde na něj nikdo nečekal.
Rozloučení, které nebylo PR vatou
Když Wolves 25. srpna 2026 oznámili Hoeverův odchod do Sparty, sportovní ředitel Matt Jackson řekl něco na klubové poměry neobvykle přímočarého: „Měl spoustu příležitostí, ale nikdy nepřesvědčil žádného manažera.“ Ve stejné pasáži ale pochválil jeho profesionalitu, komunikaci a přístup. Přiznal, že hráči ublížil koloběh hostování a návratů bez herního rytmu. A dodal, že permanentní přestup a stabilní angažmá v Praze je řešení, které vyhovuje všem stranám, včetně Hoeverovy mladé rodiny.
Na klubové poměry je to vzácná upřímnost. Žádné „přejeme mu jen to nejlepší“ bez kontextu. Spíš otevřená diagnóza: talent, který systém rozbil dřív, než ho stačil využít.
Co Sparta kupuje, a co riskuje
Sparta Hoevera představila jako posilu na pravou stranu, kde bude konkurovat Pavlu Kadeřábkovi a Martinu Suchomelovi. Klub výslovně zmínil, že se v obraně Wolves potkal s Ladislavem Krejčím, česká vazba, která může usnadnit adaptaci.
Profil posily má dvě strany. Na jedné stojí 24 let, seniorský vzorek z Premier League, Ligue 1 i Championship a fyzická vybavenost pravostranného obránce, který v šestnácti zaskočil na stopera za chorvatského reprezentanta. Na druhé stojí rozlámaná trajektorie pěti hostování a fakt, že nepřichází po stabilním vrcholu, ale po letech hledání místa.
Podle nás je klíčové právě to, co Wolves pojmenovali jako problém: absence kontinuity. Hoever nikde nestrávil dost času na to, aby si vybudoval pozici. Ve Spartě bude mít ligu, Konferenční ligu po postupu přes Riga FC a (poprvé od Auxerre) šanci hrát pravidelně déle než půl roku. Nejbližší příležitost? Domácí derby se Slavií v šestém kole, 29. nebo 30. srpna.
Restart, ne návrat
Sparťanský přestup dává smysl jako sázka na restart. Hoever není hotová hvězda z Kloppovy éry, je to hráč, jehož strop na pravé straně zůstává vyšší, než naznačuje jeho poslední status ve Wolverhamptonu. Ale ten strop se otevře jen tehdy, pokud Praha nebude další mezistanice, ale místo, kde poprvé od roku 2020 dostane to, co mu celou kariéru chybělo: jednoho trenéra, jednu pozici a víc než patnáct zápasů v řadě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle