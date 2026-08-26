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Černí baroni: Tajemství Donutilova šišlání, vypíchnuté oko, reálné předobrazy a do rozjetého pokračování zasáhla smrt

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Komedie Černí baroni baví diváky spoustu let. Samotný režisér si přitom u útvarů prožil krušné chvíle a natáčení doprovázela i ošklivá návštěva pohotovosti.
Černí baroni

Černí baroni

Zdroj: FOTO:Pavel Dias/Josef Řezáč, distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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