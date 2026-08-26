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Trvalo to desítky let. Vědci z Brna zjistili, jak vznikly hromady mamutích kostí

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Otázka, která vědce trápila desítky let, má své rozuzlení. Odpověď přinesly mamutí kosti z Moravy. Odborníci z Brna zjistili, že zvířecí ostatky ve velkých hromadách pravděpodobně schraňovali lidé.
Trvalo to desítky let. Vědci z Brna zjistili, jak vznikly hromady mamutích kostí

Trvalo to desítky let. Vědci z Brna zjistili, jak vznikly hromady mamutích kostí

Zdroj: archiv ARÚB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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