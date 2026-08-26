Trvalo to desítky let. Vědci z Brna zjistili, jak vznikly hromady mamutích kostí

Mamutí kosti z Dolních Věstonic, Milovic a Předmostí přinesly odpověď na otázku, která vědce trápila desítky let. Jak vznikaly velké koncentrace kostí? Mohli za to lidé, nebo se ostatky hromadily přirozeně?
Za hromadami mamutích pozůstatku poblíž pravěkých sídlišť zřejmě mohou lidé, zjistili vědci z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Navíc zjistili, že na nalezištích převažují kosti samic. Výsledky studie publikoval prestižní publikoval časopis Current Biology.
Právě shromažďování mamutích kostí dokládá, že ve střední Evropě během mladého paleolitu žili lidé. Dlouho se nevědělo, zda jde o místa přirozeného úhynu, druhotně přemístěné pozůstatky nebo o výsledek opakovaného lovu, zpracování mršin či dalších lidských aktivit.
Studie spojila archeologickou dokumentaci s analýzou archaické DNA a porovnala nálezy z lidských sídlišť s pozůstatky přirozeně uhynulých zvířat. Pomohla znalost moravských lokalit.
„Výsledky této studie ukazují, jak důležité je vracet se ke starším archeologickým souborům s novými metodami. V případě Dolních Věstonic máme k dispozici materiál získávaný a dokumentovaný několika generacemi badatelů," uvedl vedoucí Centra prehistorické archeologie a výzkumné základny v Dolních Věstonicích Martin Novák.
Odborníci prošli genetické informace o 521 mamutech srstnatých z Eurasie a Severní Ameriky. Přestože v neobydlených oblastech převažovali samci, poblíž lidských sídel až sedmdesát procent jedinců tvořily samice. Právě odlišné pohlavní zastoupení podle vědců ukazuje, že hlavní roli nehrály přírodní procesy, ale lidská činnost.
Z genů odborníci nevyčtou, jak mamuti zemřeli. Lov v některých lokalitách dokazují například hroty zbraní v kostech. Převahu samic lze podle závěrů studie vysvětlit menší tělesnou velikostí i chováním stád. Skupiny samic s mláďaty se mohly krajinou pohybovat pravidelněji než samotářští samci.
"Rozdílný poměr samců a samic sám o sobě nevysvětluje, jak koncentrace mamutích kostí vznikly. Důležitý je až v kombinaci s archeologickými nálezy a terénní dokumentací. Díky novým metodám se tak můžeme vracet ke starým sbírkám a hledat v nich odpovědi na otázky, které dříve nebylo možné řešit," uvedla Soňa Herčíková z archeologického ústavu.