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Může žít I čtyři století a přesto mít skoro dokonalý zrak. Oči grónského žraloka stárnou úplně jinak než ty naše

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Když se narodil grónský žralok, jehož věk byl později odhadnut téměř na čtyři století, Galileo ještě možná pozoroval Jupiterovy měsíce a třicetiletá válka ani nezačala. Tento pomalu rostoucí obyvatel severního Atlantiku drží mezi obratlovci rekord v dlouhověkosti: radiokarbonové datování očních čoček ukázalo minimální délku života nejméně 272 let a u největšího zkoumaného jedince odhadlo věk na 392 ± 120 let.
Může žít I čtyři století a přesto mít skoro dokonalý zrak. Oči grónského žraloka stárnou úplně jinak než ty naše

Může žít I čtyři století a přesto mít skoro dokonalý zrak. Oči grónského žraloka stárnou úplně jinak než ty naše

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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