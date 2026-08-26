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Kinobox Daily: Téměř bez šance. Připomeňte si kontroverzní film, který známé herečce zavřel dveře na Filipíny

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Drsné drama Téměř bez šance proměnilo bezstarostný výlet dvou kamarádek v boj o přežití. A za kamerou se mezitím odehrával vlastní příběh plný zákazů, kontroverzí a jednoho pořádně drahého výroku herečky Claire Danes.
Kinobox Daily: Téměř bez šance. Připomeňte si kontroverzní film, který známé herečce zavřel dveře na Filipíny

Kinobox Daily: Téměř bez šance. Připomeňte si kontroverzní film, který známé herečce zavřel dveře na Filipíny

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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