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Dvě stě metrů pod zemí ženy uctívaly bohyni, jejíž jméno dodnes neznáme. Na stěnách po nich zůstalo 120 nápisů

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Jeskyně se jmenuje Cova de les Dones – Jeskyně žen. Toto označení je písemně doloženo přinejmenším od konce 18. století a dlouho nikdo netušil, zda za ním stojí nějaká skutečná událost, místní pověst, nebo jen dávno zapomenutá tradice. Archeologové nyní v hlubinách jeskyně objevují něco, co činí její jméno podivuhodně příhodným.
Dvě stě metrů pod zemí ženy uctívaly bohyni, jejíž jméno dodnes neznáme. Na stěnách po nich zůstalo 120 nápisů

Dvě stě metrů pod zemí ženy uctívaly bohyni, jejíž jméno dodnes neznáme. Na stěnách po nich zůstalo 120 nápisů

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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