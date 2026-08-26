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Eva Decroix po aféře s ženatým kolegou nedorazila do Sněmovny. Havránek promluvil

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Eva Decroix (44) se po letní pauze nevrátila do Sněmovny. Z jednání se omluvila a vyhnula se tak otázkám kolem údajného románku se stranickým kolegou Jiřím Havránkem (33). Ten naopak dorazil a prolomil mlčení. O svém soukromí ale mluvit odmítá.
Eva Decroix a Jiří Havránek spolu byli spatřeni v horách.

Eva Decroix a Jiří Havránek spolu byli spatřeni v horách.

Zdroj: herminapress/Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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