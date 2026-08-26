Eva Decroix po aféře s ženatým kolegou nedorazila do Sněmovny. Havránek promluvil

Eva Decroix nedorazila do Sněmovny. Eva Decroix. Eva Decroix byla spatřena s Jiřím Havránkem. Eva Decroix na dovolené. Eva Decroix je rozvedená. Eva Decroix. Eva Decroix. Jiří Havránek je český politik. Jiří Havránek se k jeho údajnému románku s Evou Decroix nechce vyjadřovat. Jiří Havránek má malou dceru. Jiří Havránek je od roku 2020 ženatý. Jiří Havránek je člen ODS.
Eva Decroix (44) se po letní pauze nevrátila do Sněmovny. Z jednání se omluvila a vyhnula se tak otázkám kolem údajného románku se stranickým kolegou Jiřím Havránkem (33). Ten naopak dorazil a prolomil mlčení. O svém soukromí ale mluvit odmítá.
Poslanci se znovu sešli
Poslanecká sněmovna se po prázdninách znovu pustila do práce. Přestože se poslanci měli zabývat prezidentovým vetem, pozornost se upínala také k návratu bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix. Politička se v posledních týdnech dostala do hledáčku kvůli snímkům z Polska, na nichž byla zachycena společně se svým kolegou Jiřím Havránkem. Zatímco Havránek do Sněmovny dorazil, Decroix mezi poslanci chyběla. Decroix se z jednání omluvila
Absence političky byla oznámena přímo během jednání. "Eva Decroix je omluvena na celý den z pracovních důvodů," přečetl podle Blesku předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Decroix se tak vyhnula otázkám ohledně toho, co přesně se mezi ní a Havránkem během společného pobytu v Polsku odehrálo. Od zveřejnění fotografií uplynuly téměř tři týdny, ani jeden z politiků se dosud nerozhodl okolnosti dovolené podrobněji vysvětlit. Havránek prolomil mlčení
Jiří Havránek se na rozdíl od své kolegyně ve Sněmovně objevil. Ani on se ale do vysvětlování vztahu s Decroix nepustil. "Soukromý život nekomentuji," odpověděl stručně Blesku. Jde tak o jedno z prvních přímých vyjádření poslance poté, co se na veřejnosti objevily fotografie z jejich pobytu. Fotografie z Polska rozpoutaly aféru
Pozornost vyvolaly snímky pořízené v dovolenkovém resortu na polské straně Sněžky. Fotografie, které zveřejnil Blesk, zachycovaly Decroix a Havránka, působily velmi důvěrně. Celá situace vzbudila pozornost především kvůli partnerským poměrům obou aktérů. Decroix už dříve oznámila, že se rozvádí se svým manželem. Havránek má však manželku Lenku a její reakce na fotografie přilila olej do ohně. Z jejího vyjádření na sociálních sítích bylo patrné, že ji snímky rozhodně nepotěšily. Havránek se stáhl Decroix ukazovala léto
Po vypuknutí aféry oba politici zvolili na sociálních sítích odlišnou strategii. Havránek své soukromí prakticky nesdílel a jeho aktivita se soustředila na politická témata. Upozornil například na tiskovou konferenci ODS. Decroix naopak ani během srpna nepřestala své sledující zásobovat střípky ze života a ukazovala, jak tráví léto. Podělila se například o záběry z lezení po horách v zahraničí a po návratu do Česka nechyběla ani fotografie s pivem. Zdroj: Aplausin.cz/Blesk.cz