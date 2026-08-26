Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Ve Vratislavicích ožil unikátní křišťálový lustr, díky mistrovské poctě starému řemeslu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od roku 1841 je v kostele Nejsvětější trojice ve Vratislavicích nad Nisou zavěšen unikátní křišťálový lustr, vyznačující se dokonalou pasířskou prací našich předků. Od té doby zřejmě nebyl nikdy sundán. Až do letošního léta, kdy prošel díky společnému úsilí Křišťálového údolí, Vratislavic nad Nisou a Preciose Lighting kompletní repasí, která mu navrátila jeho lesk. Znovu se lustr do kostela vrátil na právě probíhající festival skla, bižuterie a šperku Crystal Valley Week 2026 a v kostele si ho můžete prohlédnout během něj i vy.
Ve Vratislavicích ožil unikátní křišťálový lustr, díky mistrovské poctě starému řemeslu

Ve Vratislavicích ožil unikátní křišťálový lustr, díky mistrovské poctě starému řemeslu

Zdroj: Lucie Fürstová/Crystal Valley Week, Petr Zbranek/Vratislavice nad Nisou
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Liberecký kouč Kudrna: Netřeba se schovávat, chceme titul, ale pojďme postupně
Liberecký kouč Kudrna: Netřeba se schovávat, chceme titul, ale pojďme postupně
Protest v Hodkovicích nebude. Pochod proti nové vyhlášce technaři odvolali
Protest v Hodkovicích nebude. Pochod proti nové vyhlášce technaři odvolali

Když v květnu proběhla v Hodkovicích dvoudenní neohlášená technoparty, radnice v čele se starostkou...

NOHO Energy nechá posoudit dopady větrného parku na Semilsku na cennou přírodu
NOHO Energy nechá posoudit dopady větrného parku na Semilsku na cennou přírodu

Detailní analýzu možných vlivů plánovaného větrného parku u Bystré nad Jizerou na Semilsku na okolní cenné...

Dostanou fanoušci Liberce na derby celou tribunu? Až po Rangers, zní z Jablonce
Dostanou fanoušci Liberce na derby celou tribunu? Až po Rangers, zní z Jablonce

Ten nejdůležitější zápas podzimu pro fanoušky Jablonce a Liberce se rychle blíží. Už v neděli 6. září od 15...

V Nouzově, části Semil, hořel rodinný dům. Hasiči uchránili majetek za 11 milionů
V Nouzově, části Semil, hořel rodinný dům. Hasiči uchránili majetek za 11 milionů

Uchránit hodnoty přesahující 11 milionů korun se podařilo hasičům při rozsáhlém požáru střechy, půdy a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.