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Kolik dostane pošťačka na malé poště za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

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Od rána sedí za přepážkou, vyplácí důchody, přijímá balíky, obstarává SIPO i […]
Kolik dostane pošťačka na malé poště za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik dostane pošťačka na malé poště za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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