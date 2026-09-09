Česko čeká brutální změna počasí. ČHMÚ vydal důrazné varování

Kdo plánuje na středu venkovní aktivity, měl by si dobře rozmyslet, ve které části republiky se bude nacházet. Český hydrometeorologický ústav totiž upozorňuje na mimořádnou situaci – teplotní rozdíl až 17 °C v rámci jediného dne mezi západem a východem země. Takto výrazný kontrast meteorologové zaznamenávají jen několikrát do roka.
Úterý přineslo tropické teploty, teď přichází zlom
Začátek týdne ještě patřil létu. Nejteplejším dnem bylo úterý, kdy teploměry hlásily 27 až 32 °C. Jen na severu a západě Čech zůstaly maxima o něco nižší, mezi 24 a 27 °C.
Právě úterní vedra však byla předzvěstí dramatického obratu. Od severozápadu se totiž k našemu území blíží zvlněná studená fronta, která kompletně přepíše teplotní mapu Česka.
Středa jako den dvou světů
Středeční počasí bude připomínat situaci, kdy se v jedné zemi potkají dvě roční období.
Zatímco obyvatelé západních Čech budou sahat po svetrech při teplotách kolem 15 °C, na jihovýchodě a východě Moravy se lidé ještě budou potit při tropických 32 stupních,
popisuje situaci týdenní předpověď ČHMÚ.
S postupem fronty přijdou také vydatné srážky a bouřky. Meteorologové očekávají, že v bouřkách může napršet kolem 25 milimetrů srážek. Přechodně také zesílí vítr, což v kombinaci s prudkým ochlazením může být pro organismus značně zatěžující.
Na co se připravit ve druhé polovině týdne
- Čtvrtek: Zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, teploty 16-21 °C v celém Česku
- Pátek: Oblačno s ojedinělými přeháňkami, maxima 17-21 °C, v noci možný pokles až na 4 °C
- Víkend: Stabilizace počasí, polojasno až oblačno, denní teploty 18-23 °C
Proč je takový teplotní skok rizikový
Prudké změny teploty představují zátěž především pro kardiovaskulární systém. Lidé s chronickými onemocněními by měli být ve středu a čtvrtek obzvláště opatrní. Doporučuje se mít po ruce vrstvené oblečení – ráno může být ještě teplo, odpoledne už výrazně chladněji.
Dobrou zprávou je, že víkend by měl přinést stabilnější podmínky s příjemnými teplotami kolem 20 °C. Noční ochlazení na 6 až 11 °C už bude odpovídat běžným hodnotám pro toto období roku.
Zdroje článku: pocasi.blesk.cz, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová