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Inuksuk, mohyla, která měla zcela zásadní důležitost nejen pro Inuity

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Při cestách po severských krajinách můžete narazit na pozoruhodné kamenné útvary, které vytvořila lidská ruka. Jedná se o tzv. inuksuky. Co jsou zač a jaký je jejich skutečný význam?
Inuksuk, mohyla, která měla zcela zásadní důležitost nejen pro Inuity

Inuksuk, mohyla, která měla zcela zásadní důležitost nejen pro Inuity

Zdroj: Ansgar Walk / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
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