Nejmódnější střih podzimu sluší všem: Opticky zeštíhlí hlavně jeden typ postavy

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Nejmódnější střih podzimu sluší všem: Opticky zeštíhlí hlavně jeden typ postavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jeden střih už teď v rámci podzimních kolekcí dominuje a stihl už zaplavit i české obchody. Jedná se o asymetrický lem, který je na podzim 2026 v kurzu. Nejenže je to moderní a zajímavý střih, ale dovede i čarovat s postavou.
Ilustrační foto
Zdroj: Magnific
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