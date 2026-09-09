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Kachna domácí: opeřený tank na louže, kterého člověk podcenil jen proto, že kváká

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Kachna domácí má jeden zásadní problém s reputací: člověk ji zná až příliš dobře. Je na dvoře, u rybníka, v dětských knížkách, na hrnku, na utěrce a občas za vámi pochoduje s výrazem, že jste něco provedli. Tím pádem ji lidstvo přestalo považovat za biologicky zajímavou. Chyba.
Kachna domácí: opeřený tank na louže, kterého člověk podcenil jen proto, že kváká

Kachna domácí: opeřený tank na louže, kterého člověk podcenil jen proto, že kváká

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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