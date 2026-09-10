Neviditelní hrdinové zimní olympiády: Z chaosu vytváří záběry, které sledují miliony diváků. A mají na to jen chviličku

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Neviditelní hrdinové zimní olympiády: Z chaosu vytváří záběry, které sledují miliony diváků. A mají na to jen chviličkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Na biatlonové trati v Anterselvu sedí muž s FPV brýlemi na očích, v uchu mu křičí dva hlasy najednou a na jeden let má přesně tři minuty.
Dron letící v oblacích
Zdroj: Rawpixel
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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