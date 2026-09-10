Manganistan draselný za pár korun promění i slabé hlízy v plný sklep brambor. Stačí 20 minut před výsadbou a úroda se zdvojnásobí

Manganistan draselný za pár korun promění i slabé hlízy v plný sklep brambor. Stačí 20 minut před výsadbou a úroda se zdvojnásobíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obdělání půdy bramborového záhonu po dešti vám pomůže zvýšit úrodu
I podzimní úroda malin může opravdu stát za to. Stačí, když si ji pojistíte docela jednoduchým a levným...
Půda po létě stále hřeje, a právě proto září dává mrazuvzdorným trvalkám náskok, který jarní výsadba těžko...
Kdo po 1. červenci 2024 zakope na zahradě nádrž na dešťovku bez povolení, riskuje pokutu až dva miliony korun.
Mléko není prospěšné jen pro lidi – naopak, skvěle prospěje i zahradě. Při správném použití zachrání i...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →