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Manganistan draselný za pár korun promění i slabé hlízy v plný sklep brambor. Stačí 20 minut před výsadbou a úroda se zdvojnásobí

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Manganistan draselný je na zahradě opravdu neocenitelným pomocníkem. Skvěle vám může pomoci třeba při výsadbě brambor.
Obdělání půdy bramborového záhonu po dešti vám pomůže zvýšit úrodu

Obdělání půdy bramborového záhonu po dešti vám pomůže zvýšit úrodu

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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