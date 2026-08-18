Jeden psí rok není sedm lidských. DNA ukázala, že psi stárnou mnohem podivnějším způsobem

Pes zestárne během prvních let života překvapivě rychle a později se jeho tempo relativně zpomalí. Roční labrador tak podle tohoto molekulárního srovnání není ekvivalentem sedmiletého dítěte. Jeho organismus v některých znacích odpovídá spíš člověku kolem třicítky.
A za zdánlivě hravou kalkulačkou psího věku se ukrývá mnohem zajímavější otázka: co když stárnutí není proces, který začne až poté, co dospějeme, ale pokračování stejného biologického programu, který nás nejprve vytvořil?
Pravidlo sedmi selže už u štěněte
Stačí se nad tradičním přepočtem na chvíli zamyslet. Podle pravidla sedmi by roční pes odpovídal sedmiletému dítěti.
Jenže roční pes už může být pohlavně dospělý, jeho tělesný vývoj je dramaticky dál a z hlediska životního cyklu se sedmiletému člověku vůbec nepodobá. Psi a lidé jednoduše neprocházejí jednotlivými etapami života stejnou rychlostí.
Tým vedený Tinou Wangovou z University of California San Diego proto v roce 2020 zkusil přestat porovnávat kalendáře a podíval se přímo do genomu. Vědci analyzovali 104 labradorských retrívrů od čtyř týdnů do 16 let a jejich údaje porovnali s dříve získanými daty od 320 lidí ve věku od jednoho do 103 let.
Nehledali mutace v samotném genetickém kódu. Sledovali něco mnohem jemnějšího: metylaci DNA. Právě ta umožnila postavit mezi psím a lidským stárnutím molekulární most.
DNA se nemění. Mění se způsob, jakým s ní buňka zachází
Metylace DNA patří mezi epigenetické mechanismy. Na určitá místa DNA se během života připojují malé chemické značky, které mohou ovlivňovat aktivitu genů, aniž by měnily samotné pořadí písmen genetického kódu.
Jejich rozmístění se s věkem systematicky proměňuje.
Právě z těchto změn vznikají takzvané epigenetické hodiny – molekulární modely schopné odhadovat věk organismu podle vzoru metylace DNA. Podobné hodiny byly postupně vytvořeny pro člověka i řadu dalších savců.
Když vědci položili vedle sebe metylační profily psů a lidí, našli výraznou podobnost. Mladí psi se nejvíce podobali mladým lidem. Staří psi starým lidem. Jen rychlost, kterou se mezi těmito dvěma konci života pohybovali, byla úplně jiná. A právě tady definitivně padá násobení sedmi.
Psí život se dá lépe popsat křivkou než přímkou
Z dat vznikla známá rovnice: lidský věk = 16 × ln(věk psa) + 31
„ln“ znamená přirozený logaritmus. Na první pohled to není zrovna něco, co by si člověk chtěl počítat při narozeninové oslavě svého psa. Důležitější než samotná matematika je ale tvar výsledné křivky.
Podle modelu odpovídá:
roční pes přibližně člověku ve věku 31 let,
dvouletý pes člověku kolem 42 let,
čtyřletý pes zhruba 53 letům,
dvanáctiletý labrador přibližně 70–71letému člověku.
To samozřejmě neznamená, že roční pes psychologicky, neurologicky nebo zdravotně odpovídá jednatřicetiletému člověku. Rovnice překládá podobnosti ve změnách metylace DNA a některých fyziologických milnících, nikoli celý organismus.
A přesto krásně ukazuje, jak odlišný je průběh života obou druhů. Pes stárne vůči člověku neobyčejně rychle především na začátku. Potom se křivka zplošťuje.
Osm týdnů staré štěně a devítiměsíční dítě mají něco společného
Možná nejhezčí potvrzení této křivky přišlo u velmi mladých jedinců. Vědcům vyšlo, že přibližně osm týdnů psího života odpovídá z hlediska jejich epigenetického srovnání zhruba devíti měsícům lidského života. A právě kolem těchto období se u obou druhů odehrávají srovnatelné vývojové události, například růst prvních zubů.
Podobnou shodu našli i na opačném konci života. Očekávaný věk dožití staršího labradorského retrívra kolem dvanácti let vyšel v jejich přepočtu přibližně na sedmdesát lidských let.
Model tedy nevznikl jen tak, že by vědci matematicky přinutili dvě délky života, aby se vešly na jednu osu. Křivka se v několika bodech potkávala také s reálnými biologickými etapami. A právě při hledání těchto shod narazil tým na něco mnohem zajímavějšího než nový způsob počítání narozenin.
Stejné geny se během života mění u psa, člověka i myši
Když vědci zkoumali, kde přesně se metylace s věkem mění, opakovaně nacházeli oblasti související s geny důležitými pro vývoj organismu. A podobný vzorec se neobjevoval pouze při srovnání psa a člověka.
Výzkumníci jej našli také u myší. To vedlo k fascinující myšlence. Běžně si život představujeme jako dvě biologicky oddělené části. Nejprve vývoj: embryo roste, narodí se dítě, organismus dospívá a buduje své tělo. Potom stárnutí: hotový organismus se začne postupně opotřebovávat.
Data ale naznačují, že tato hranice nemusí být tak ostrá.
Trey Ideker, jeden z autorů studie, vysvětloval výsledky jako možný „dozvuk“ vývojových programů: stejné molekulární systémy, které velmi intenzivně pracují během embryonálního a dětského vývoje a následně jsou tlumeny, mohou zanechávat stopu i v dalším průběhu života.
Stárnutí by tedy alespoň zčásti nemuselo být procesem, který se zapne po skončení růstu. Mohlo by být pokračováním biologického příběhu, který začal mnohem dříve.
Pes je pro výzkum stárnutí téměř ideální partner člověka
Tady se z trochu roztomilé studie o „psích letech“ stává seriózní výzkum stárnutí. Psi s námi sdílejí něco, co laboratorní myš nedokáže úplně napodobit. Žijí v našich domácnostech. Dýchají podobný vzduch. Pijí podobnou vodu.
Jsou vystaveni části stejných chemických látek v prostředí a často také podobným životním návykům svých majitelů. Současně u nich vznikají některé stejné nemoci související s věkem jako u lidí, jen celý životní cyklus proběhne během přibližně desetiny našeho času.
To z nich dělá mimořádně zajímavý model pro studium dlouhověkosti.
Pokud dokážeme spolehlivě měřit, jak rychle konkrétní pes biologicky stárne, můžeme jednou mnohem rychleji zkoumat i faktory, které stárnutí zpomalují nebo urychlují.
A vývoj epigenetických hodin mezitím skutečně pokračoval. Vědci vytvořili další metylační hodiny použitelné pro psy a lidi a práce na širších souborech ukazují, že molekulární tempo stárnutí souvisí také s výraznými rozdíly mezi jednotlivými psími plemeny.
Jenže čivava rozhodně nestárne stejně jako doga
A tady přichází největší omezení slavné rovnice. Původní studie pracovala s labradorskými retrívry. Proto nelze vzít telefon, zadat do kalkulačky věk každého psa na světě a prohlásit výsledné číslo za jeho přesný lidský ekvivalent. Psi jsou v tomto směru mimořádně zvláštní druh.
Mezi plemeny existují obrovské rozdíly ve velikosti i délce života. Studie metylace krve napříč desítkami plemen například pracovala se vzorky 90 různých plemen a jejich typická délka života se výrazně lišila; u největších plemen bývá obecně kratší než u malých.
Stejná rovnice proto nemusí přesně popisovat čivavu, border kolii, německou dogu a labradora.
Autoři původní práce to výslovně připouštěli a už tehdy upozorňovali, že výsledky je potřeba ověřit u dlouhověkých malých i kratčeji žijících velkých plemen.
Takže pokud někdo tvrdí: „Vašemu desetiletému psovi je přesně tolik a tolik lidských let,“ věda mu takovou přesnost nedává. Psí stárnutí totiž není jen nelineární. Je navíc individuální a plemenně specifické.
Věk podle občanky a věk podle DNA navíc nejsou úplně totéž
Je tu ještě jedna jemnost. Epigenetické hodiny jsou skvělé v odhadu věku a některé jejich odchylky mohou souviset se zdravím či mortalitou. To ale neznamená, že metylační číslo je nějaký univerzální ukazatel toho, „jak staré tělo skutečně je“.
Různé epigenetické hodiny sledují různé sady míst na DNA a mohou být vytvořeny pro rozdílné účely. Jeden model se snaží co nejpřesněji určit chronologický věk. Jiný může být citlivější na zdravotní stav nebo riziko úmrtí. A další je vytvořen právě pro převod mezi druhy.
Rovnice Wangové a jejích kolegů proto není veterinární diagnóza ani předpověď délky života konkrétního psa. Je především překladačem dvou odlišně rychlých životních drah. A právě jako taková je fascinující.
Psi žijí rychleji, ne sedmkrát rychleji
Sedmička má jednu velkou výhodu. Je jednoduchá. Biologie ale jednoduchá není.
Štěně během jediného roku projde takovou částí svého vývoje, na jakou člověk potřebuje desetiletí. Po několika letech se však rozdíl v tempu začne zmenšovat a psí biologická křivka se vůči lidské výrazně zpomalí.
Neexistuje tedy konstantní kurz mezi lidským a psím časem. Žádné 1 : 7.
Existují dva životní cykly, které mají podobné základní etapy, ale každým z nich organismus prochází jinou rychlostí. A DNA navíc naznačuje, že pod těmito rozdílnými hodinami mohou tikat překvapivě podobné molekulární mechanismy.
Právě proto je možná nejzajímavější otázkou této studie nikoli: „Kolik lidských let je mému psovi?“ Ale: „Proč vůbec dokážeme podle stejného molekulárního jazyka porovnávat stárnutí dvou druhů, které od sebe evoluce oddělila před desítkami milionů let?“ Odpověď může jednou pomoci prodloužit zdravý život psům. A možná i nám.
Věděli jste, že…
…domácí pes nabízí vědcům téměř unikátní přírodní experiment? V rámci jediného druhu existují plemena s dramaticky rozdílnou velikostí i délkou života. Analýza metylace DNA publikovaná v roce 2024 pracovala se 742 krevními vzorky z více než devadesáti plemen a zjistila, že rychlost některých věkem podmíněných změn metylace souvisí s maximální délkou života plemene. Velcí a malí psi tak mohou pomáhat zkoumat otázku, kterou je mezi různými druhy savců mnohem obtížnější oddělit od dalších evolučních rozdílů.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Cell Systems – Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome [2], National Human Genome Research Institute – NHGRI researchers reframe dog-to-human aging comparisons [3], Geroscience – DNA methylation clocks for dogs and humans [4], Nature Communications – Fundamental equations linking methylation dynamics to maximum lifespan in mammals [5]. img AI generated