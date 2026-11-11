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Lipský advent se rozprostře do sedmi částí. Finskou vesnici najdete jinde než hlavní strom

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Lipsko letos zahájí vánoční trhy 24. listopadu a nabídne přes 300 stánků v sedmi částech centra. Na jednodenní návštěvu stačí vybrat několik rozdílných zastávek. Vedle hlavního náměstí stojí za pozornost prostor u kostela svatého Mikuláše a finská vesnice na Augustově náměstí.
Augustovo náměstí v Lipsku. Archivní ilustrační fotografie.

Augustovo náměstí v Lipsku. Archivní ilustrační fotografie.

Zdroj: wirestock_creators / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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