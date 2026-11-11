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Jak je to s mákem v cizině? U nás je to pochoutka, jinde poukázka do vězení

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Dennívýzva
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Zatímco u nás jsou maková buchta, makovec nebo šišky s mákem naprostá klasika, v některých zemích může dovoz takových produktů způsobit pořádné problémy. Jak je to s mákem v cizině? Může vás tam dostat i do vězení.
Mák

Mák

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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