Jak je to s mákem v cizině? U nás je to pochoutka, jinde poukázka do vězení

Zatímco u nás jsou maková buchta, makovec nebo šišky s mákem naprostá klasika, v některých zemích může dovoz takových produktů způsobit pořádné problémy. Jak je to s mákem v cizině? Může vás tam dostat i do vězení.
S makovými buchtami v mnoha zemích nepochodíte
V Česku mák sypeme na buchty i ovocné koláče. Maková náplň je pro nás stejně samozřejmá jako třeba svíčková nebo knedlíky. Jenže vyrazit s pytlíkem máku za hranice může být v některých zemích docela dobrodružství. U nás je mák oblíbenou pochoutkou, jinde se na něj celníci dívají jako na podezřelou drogu.
Proč je mák v řadě zemí považován za drogu
Češi mají k máku mimořádně blízký vztah. Makové buchty, záviny, koláče nebo domácí nudle s mákem patří k tradiční české kuchyni.
Česká republika navíc patří mezi významné evropské producenty potravinářského máku. Jenomže mák má také mimořádně blízko k opiu.
Samotná maková semínka nejsou opium a přirozeně neobsahují významné množství opiových alkaloidů.
Během sklizně se však mohou na jejich povrchu zachytit zbytky rostlinné šťávy z makovic. Ta může obsahovat například morfin nebo kodein. Jde o látky, které mají v medicíně své využití, ale zároveň mohou být zneužívány jako drogy. Některé státy proto přistupují k máku velmi přísně. Nechtějí riskovat, že se pod označením potraviny bude do země dovážet surovina obsahující opiové alkaloidy. Takovou svačinku na cesty raději neberte. Foto: Pixabay Není mák jako mák
Mák u nás pronesete i v obyčejném ranci přes rameno. V zemích jako je Saudská Arábie, Tchajwan, nebo Spojené arabské emiráty může být i obyčejný sáček máku důvodem k nepříjemnostem při celní kontrole.
To, co je pro Čecha běžná surovina na pečení, totiž může být v některých státech považováno za problematickou látku. Zatímco u nás se mák pěstuje ve speciálních potravinářských odrůdách a jeho využití má dlouhou tradici, v některých částech světa se na něj pohlíží především optikou protidrogových zákonů.
Zatímco některé odrůdy máku pěstované ve světě mohou obsahovat vysoké množství opiových alkaloidů, a představovat tak zdravotní riziko, potravinářský mák pěstovaný u nás je z tohoto pohledu výrazně bezpečnější.
České odrůdy jsou šlechtěny především pro potravinářské využití a vyznačují se nízkým obsahem těchto látek. Jejich stopová množství se však mohou na semenech objevit například v důsledku kontaminace při sklizni. Při běžné konzumaci českého potravinářského máku proto nepředstavují žádné významné zdravotní riziko. K nežádoucím účinkům nebo ovlivnění výsledků toxikologických testů může dojít až po konzumaci většího množství máku s vyšším obsahem alkaloidů.
Mák tedy u nás rozhodně není žádnou nebezpečnou drogou, ale
tradiční a bezpečnou potravinou, která má v českém zemědělství i kuchyni své pevné místo. Díky pěstování speciálních potravinářských odrůd s nízkým obsahem opiových alkaloidů si můžeme bez obav pochutnávat na makových buchtách, koláčích nebo domácích nudlích s mákem.
Z pohledu některých zemí ale zůstává mák i přes své potravinářské využití problematickou rostlinou. Nerozhoduje totiž jen jeho skutečný obsah omamných látek, ale také skutečnost, že
pochází ze stejného rostlinného druhu, z něhož se získává opium. Na cesty si tedy mák raději neberte.
Zdroje informací: Autorka
https://www.toprecepty.cz/clanky/1206-cizinci-se-nasich-makovych-buchet-a-kolacu-boji-v-mnoha-zemich-by-za-ne-kuchar-sel-za-mri Náhledové foto: Pixabay
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Jak je to s mákem v cizině? U nás je to pochoutka, jinde poukázka do vězení
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