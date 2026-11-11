Koncerty a filmy zdarma. Vyrazte na kapely Lucie a Žlutý pes, zpěvačku Annu K. nebo vánoční komedii Sám doma

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Vánoce Brno o víkendu rozzáří centrum městaZdroj: FOTO:Distr. Městská část Brno-střed
Článek byl publikován 11.11.2026 11:59
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