Panoptikum Města pražkého: Francouzské sály zastoupil palác Žofín a skutečný dřevozpracující závod už neexistuje

V televizním seriálu Panoptikum Města pražského z roku 1987 skončily dvě postavy i s kufříkem diamantů v řece. Záběr se natáčel na Kampě a herci Hana Maciuchová s Karlem Heřmánkem kvůli větší věrohodnosti scény odmítli kaskadéry. Do špinavé a studené Vltavy spadli sami.
Nový pan rada na stopě pražské galerky
Mrázek zasahuje do případu i v epizodě V tom starém domě, kde má na žádost manžela sledovat zámožnou paní Merkatzovou a jejího společníka Volfa. Hledaný dům, ze kterého podezřelý pár vyplouvá na loďce, našli filmaři na Malé Straně na adrese Na Kampě 493/7. Právě zde se při pokusu o únik obě postavy zvrhly do Vltavy a herci Maciuchová a Heřmánek scénu ve studené vodě odehráli bez pomoci dublérů.
Falešný kongres ve Francii a nádraží v Dejvicích
Ačkoliv děj občas zavede vyšetřovatele mimo hlavní město, štáb si většinou poradil přímo v Praze. Když rada Korejs odjíždí v epizodě Pan rada v Paříži na mezinárodní kriminalistický kongres, reprezentativní francouzské sály zastoupil palác Žofín na Slovanském ostrově. Během cesty navíc k radovi přistoupí do vlaku neznámá dáma, kterou ztvárnila Regina Rázlová. Záběry z chebského nádraží, kde k setkání dojde, filmaři pořídili na stanici Praha-Dejvice.
S lokacemi si tvůrci hráli i v jiných dílech. Hodinový žižkovský hotel Tichý nahradil vstup do hotelu Viktoria v Bořivojově ulici a Boušeho dovolenou ve stanici Telnice představovalo nádraží Dolní Polubný. Výjimkou se stala epizoda Děvče od vody. Záběry z pily, kde Korejs a Souček vyšetřují smrtelný úraz, vznikaly ve skutečném a plně funkčním dřevozpracujícím závodě v Řevničově, který ukončil provoz až v roce 2013.
Vacátkův pohřeb a recyklovaná fotografie
První epizoda s názvem Funus se musela vypořádat s odchodem herce Jaroslava Marvana, který v předchozích Hříšných lidech města pražského ztvárnil radu Vacátka. Smuteční průvod s rakví a záběry u kaple se natáčely na reálném Vinohradském hřbitově. Nový rada v podání Jiřího Adamíry vzápětí vystupuje z vlaku u Fantovy budovy na pražském Hlavním nádraží.
Při zařizování kanceláří a vyšetřovacích místností sáhla produkce po starších rekvizitách. Na stěně u inspektorů visí historický letecký snímek věznice Plzeň-Bory, který diváci viděli už v úvodní znělce původních Hříšných lidí. Zvláštního detailu si mohou všimnout také diváci dílu V tom starém domě. Když Petr Kostka ukazuje detektivovi fotografii domnělého milence své ženy, drží v ruce snímek Karla Heřmánka pocházející z filmu Fešák Hubert, kde oba herci před lety hráli.
Skutečný převozník a dýmky z vlastních zásob
Seriál těžil z reálných historických předobrazů. Převozníka Rouska si zahrál Zdeněk Kutil a ztvárnil tak skutečného pražského ševce, který měl na Kampě krámek spojený s půjčovnou loděk a během života zachránil desítky tonoucích. S osobním vkladem přistoupil k roli i František Filipovský. Coby penzionovaný detektiv Mrázek kouří na plátně své vlastní dýmky. Herec byl jejich vášnivým sběratelem a napsal o nich i vzpomínkovou knihu.
Hudební stopu zanechal v seriálu skladatel Ivan Kurz. V první epizodě hrají muzikanti v Jedové chýši specifický hudební motiv. Kurz se k němu vrátil o čtrnáct let později a vytvořil z něj hlavní znělku pro Četnické humoresky, které režíroval stejný tvůrce, Antonín Moskalyk.
Seriál Panoptikum Města pražského můžete zhlédnout v úterý 10. listopadu od 22:15 na ČT1.
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