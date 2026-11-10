Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Panoptikum Města pražkého: Francouzské sály zastoupil palác Žofín a skutečný dřevozpracující závod už neexistuje

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V seriálu Panoptikum Města pražského (1987) herci odmítli kaskadéry a spadli rovnou do Vltavy. Známá melodie z hospody se později stala znělkou Humoresek.
Panoptikum Města pražského

Panoptikum Města pražského

Zdroj: FOTO:© Jaromír Komárek, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:34

Reklama
Další články z Výletárium
Brána do pekla chrlí obrovské množství zemního plynu. Opuštěný asijský kráter letos poprvé pomalu zhasíná
Brána do pekla chrlí obrovské množství zemního plynu. Opuštěný asijský kráter letos poprvé pomalu zhasíná
Hladové hry míří do Česka. Poznejte zblízka a zdarma tajemný Kapitol
Hladové hry míří do Česka. Poznejte zblízka a zdarma tajemný Kapitol

Praha se na pět dnů promění ve filmový Kapitol. Fanoušci Hunger Games prozkoumají originální kostýmy a...

Kde se natáčelo Šest medvědů s Cibulkou: Medvědi na Vinohradech a cirkus v Počernicích
Kde se natáčelo Šest medvědů s Cibulkou: Medvědi na Vinohradech a cirkus v Počernicích

Komedie Šest medvědů s Cibulkou ukazuje Prahu sedmdesátých let. Cirkus filmaři postavili v Počernicích,...

Rusové otevřeli bránu do pekla. Ozýval se z hlubin křik mrtvých?
Rusové otevřeli bránu do pekla. Ozýval se z hlubin křik mrtvých?

Kolský superhluboký vrt pronikl přes dvanáct kilometrů pod zemský povrch. Objevte příběh nejhlubší díry...

Úchvatná podívaná míří do Česka. Uvidíte originály z Titanicu, Terminátora i Avatara
Úchvatná podívaná míří do Česka. Uvidíte originály z Titanicu, Terminátora i Avatara

Pražský Obecní dům uspořádá na jaře obří výstavu. Režisér James Cameron poprvé odhalí stovky původních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

Všechny články tohoto autora →
Výletárium
Další články z kategorie Cestování
Zobrazit více
LifestyleCestování
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.