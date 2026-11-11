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V Řezně obsadí řemeslníci dvě náměstí. V pátek a sobotu zůstane adventní trh otevřený déle

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Řemeslný trh Lucrezia v historickém Řezně začne 27. listopadu. Stánky se rozloží na náměstích Haidplatz a Kohlenmarkt a sezonu zakončí 23. prosince. Pro návštěvníky ze západních Čech může být cílem výletu spojeného s hledáním vánočních dárků.
Dřevěné vánoční ozdoby. Ilustrační fotografie.

Dřevěné vánoční ozdoby. Ilustrační fotografie.

Zdroj: wirestock / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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