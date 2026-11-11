V Řezně obsadí řemeslníci dvě náměstí. V pátek a sobotu zůstane adventní trh otevřený déle

Lucrezia se zaměřuje na umělecké řemeslo, kulturu a občerstvení. Obě náměstí leží ve starém městě, takže jejich návštěvu lze spojit do jednoho pěšího okruhu. Pro člověka, který do Řezna míří poprvé, jsou zároveň jednoduchými orientačními body. Do mapy stačí zadat jejich původní názvy a podle nich postupovat mezi stánky.
Večer získáte hodinu navíc
Od neděle do čtvrtka je běžný provoz od 11 do 20 hodin. Výjimkou jsou 15. a 23. prosinec, kdy se zavírá v 19 hodin. V pátek a sobotu prodlouží trh otevírací dobu do 21 hodin. Při odpoledním příjezdu tak tyto dva dny nabízejí o hodinu delší návštěvu. Pro celodenní výlet může být příjemné nejprve projít město a ke stánkům se vrátit po setmění.
Pořadatel představuje trh jako prostor pro tvorbu a řemeslné výrobky. Při nakupování dárku tady proto dává smysl věnovat čas konkrétnímu výrobku a jeho autorovi. Rozhovor u stánku může pomoci s výběrem materiálu, údržby nebo vhodného použití dárku.
Na poslední chvíli zbývá 23. prosinec
Trh uzavře sezonu den před Štědrým dnem. Výlet spojený s nákupem dárků je tedy potřeba naplánovat nejpozději na 23. prosince. Páteční nebo sobotní termín se hodí i pro návštěvníky, kteří chtějí část dne věnovat běžným obchodům a trhu nechat večer. Otevírací doba Lucrezie poskytuje konkrétní rámec, podle kterého lze rozdělit procházku městem a čas mezi stánky.
Předchůdce dnešní Lucrezie vznikl v roce 1982 z iniciativy místních kulturních organizátorů a řemeslníků. Samotné jméno Lucrezia získal trh v roce 1996. Pořadatel jej spojuje s Lucií, nositelkou světla v temné části roku. V roce 1997 do doprovodné výstavy přijeli také hostující autoři z Plzně. Pro návštěvníka ze západních Čech je to drobná, ale pěkná připomínka, že kulturní spojení obou měst má konkrétní podobu.
V nabídce pořadatel uvádí autorské předměty z keramiky, skla, dřeva, kovu, kůže i textilu. Letošní doprovodná výstava Touché proběhne od 4. do 20. prosince v prostorách Thon-Dittmer-Palais a uměleckého prostoru Sigismundkapelle. Mezi účastníky jsou keramička Dagmar Reinecke, autorka textilních prací Julia Jung a tvůrce kovových objektů Christoph Haas. Pokud vás na trhu zajímá především práce autorů, je právě výstava důvodem vybrat si některý z těchto prosincových dnů.
Před návštěvou stánků se nabízí zajít ke Kamennému mostu přes Dunaj. Jeho stavba začala v roce 1135 a jde o jednu z hlavních památek Řezna. Z mostu získáte pohled na město z jiné strany než mezi úzkými ulicemi a náměstími. Při zimním výletu tuto zastávku zařaďte raději za světla a podle počasí. Katedrála a staré město potom mohou tvořit návratovou trasu směrem k adventnímu trhu.
Na programu si ohlídejte dvě výjimky. Dne 15. a 23. prosince pořadatel uvádí zavření už v 19 hodin, i když běžný provoz končí později. Kratší otevírací doba platí také pro některé prostory doprovodné výstavy. Pokud chcete spojit most, řemeslný trh a autorská díla, hodí se začít památkami dopoledne a výstavou pokračovat odpoledne. Poslední část dne pak může patřit osvětleným náměstím a výběru dárků.
lucrezia-markt.de, regensburg.de