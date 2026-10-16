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Proč AI projekty ve firmách selhávají a jak se tomu vyhnout

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Dennívýzva
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Firmy dnes do umělé inteligence investují ve velkém. Podle průzkumu Deloitte a České asociace umělé inteligence z dubna 2026 mělo nebo připravovalo AI strategii 73 % ze 155 zapojených firem. Zároveň ale 44 % z nich nemělo žádný systematický způsob, jak využití AI vůbec sledovat. Právě v téhle mezeře se často rozhoduje, jestli projekt přinese výsledek, nebo tiše zapadne.
AI hudba

AI hudba

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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