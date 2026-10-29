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Hamburger za pět tisíc dolarů: Odtržený Trump se v Texasu vysmál chudým voličům

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Zatímco drtivá většina Američanů před volbami počítá u pokladen každý dolar, osmdesátiletý prezident Donald Trump žije ve svém vlastním zlatém paláci. Na úterním mítinku v Texasu se při obhajobě svého zoufalého předvolebního úplatku ve výši pěti tisíc dolarů s chutí zasmál tomu, že v jeho luxusním floridském resortu Mar-a-Lago by si obyčejný člověk za takovou částku koupil nanejvýš hamburger a malý dezert.
Trump

Trump

Zdroj: Donald Trump Truth Social
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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