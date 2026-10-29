Hamburger za pět tisíc dolarů: Odtržený Trump se v Texasu vysmál chudým voličům

Zatímco drtivá většina Američanů před volbami počítá u pokladen každý dolar, osmdesátiletý prezident Donald Trump žije ve svém vlastním zlatém paláci. Na úterním mítinku v Texasu se při obhajobě svého zoufalého předvolebního úplatku ve výši pěti tisíc dolarů s chutí zasmál tomu, že v jeho luxusním floridském resortu Mar-a-Lago by si obyčejný člověk za takovou částku koupil nanejvýš hamburger a malý dezert.
Bilionový úplatek a výsměch do očí
Šéf Bílého domu se týden před kongresovými volbami zoufale snaží zachránit drolící se podporu v tradičně červených státech, a tak znovu vytáhl slib, že každému dospělému občanovi pošle pět tisíc dolarů, pokud republikáni udrží obě komory Kongresu. Jedinou podmínkou této akce, která by státní kasu vyšla na zhruba 1,2 bilionu dolarů a podle ekonomů by jen dál roztočila inflační spirálu, je utratit peníze na území Spojených států.
Právě při udílení rad, kam s těmito fiktivními penězi vyrazit, předvedl miliardář v čele státu naprostou ztrátu soudnosti. Voličům sice nejprve velkoryse navrhl návštěvu svého klubu Mar-a-Lago, vzápětí se ale začal pobaveně uculovat nad tím, že za pět tisíc dolarů by tam dostali maximálně hamburger s malým zákuskem, a vlastně si prý ani není jistý, zda by jim to vůbec stačilo. Lidem, kteří musí hledět na ceny, pak blahosklonně doporučil, ať do jeho sídla raději vůbec nejezdí.
Trump’s affordability message: „You could even come to Mar-a-Lago. You’ll be my guest. The problem is that for $5,000 the most you’ll be able to buy is a hamburger and maybe a small dessert. I’m not even sure you could buy that! No, don’t go there. It’s not a good place if you’re price conscious.“
— Aaron Rupar (@atrupar) October 27, 2026
Tato bezostyšná přehlídka snobství přichází v momentě, kdy podle říjnového průzkumu AP-NORC považuje 84 procent dospělých Američanů životní náklady za klíčové volební téma a propastných 79 procent z nich Trumpovo řízení ekonomiky tvrdě odmítá. Samotný slib přímých plateb navíc připomíná prezidentovu starou blamáž z roku 2020, kdy seniorům těsně před volbami nasliboval dvousetdolarové poukázky na léky, které však nikdy nikdo neviděl.
Pokrytecká pouť za levným koláčem
Trumpovo chvástání předraženým jídelníčkem pro vyvolené přitom dokonale zesměšnilo nejnovější propagandistickou akci jeho vlastních patolízalů. Republikánské špičky se totiž v posledních dnech pokoušely hrát divadlo na obranu obyčejných lidí poté, co exprezident Barack Obama na mítinku v Ohiu trefně přirovnal Trumpovu nevkusnou, zlatem přeplácanou přestavbu Bílého domu k tomu, jako by irácký diktátor Saddám Husajn otevřel pobočku řetězce Cheesecake Factory.
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Zatímco uražený Trump okamžitě označil Obamu za mizerného prezidenta, který prý v Bílém domě neviděl špínu a rozbité ornamenty, konzervativci zavětřili šanci obvinit demokraty z elitářství. Ministr financí Scott Bessent i bývalý kongresman Mark Walker proto okamžitě vyrazili do zmíněného řetězce na demonstrativní večeři a plnili sociální sítě fotkami o tom, jak stojí při prostém lidu.
Ani jeden z těchto novopečených bojovníků proti elitám už ovšem nenašel odvahu okomentovat, když se jejich vlastní šéf přímo z pódia vysmívá voličům drceným válečnou drahotou, že s pěti tisíci dolary v kapse nejsou v jeho floridském klubu vítáni.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Donald Trump Truth Social
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