Je libo vodkofoličku? Proč někteří poslanci v práci pijí

Dokážete si představit, že byste přišli do zaměstnání opilí? Poměrně hloupá otázka, jelikož odpověď na ni je pro většinu z nás naprosto jasná a jednoznačná. Samozřejmě, že nikoli. Pokud bychom tak učinili, pochopitelně bychom si otevřeli přímou a krátkou cestu ke svému vyhazovu. U politiků je ale situace úplně jiná. Mohou si klidně dát nějaký ten panáček nebo cokoli jiného, a to i za rozumné peníze. Jo, nejsou to prostě zaměstnanci, ale v tomto ohledu nadlidi. Ne, nezávidím jim, nicméně je to od nich sprosté.
Někteří poslanci si prostě dají, tak to je
Poslanci se z opilosti obviňují vzájemně. Dýchat nemusejí, takže to stejně nikdo nikdy nezjistí. Naposledy se někteří poslanci domnívali, že si dává alkohol i poslanec Miroslav Ševčík. Ostatně incident, kdy pořvával na poslankyni Šebelovou slovo menopauza, byl trapný až tristní. I samotná poslankyně se domnívala, že byl Ševčík pod, vlivem. Když se ho redaktoři na tuto otázku ptali, považoval ji za drzost. Vykřikovat ovšem slova o menopauze na ženu za střízliva, tak to chce skutečně intelektuální gejzír v hlavě.
Může poslanec pít i fetovat? Nejspíše ano
Je to až s podivem. Poslanec ale není z právního hlediska zaměstnancem. Je vykonavatelem voleného mandátu. Logicky se tak na něj nevztahuje pití alkoholu na pracovišti podle § 106 zákoníku práce. Běžný zaměstnanec přitom nemůže na pracovišti pít alkohol v pracovní době a samozřejmě i mimo ni.
Tip: Trapné vyhrožování bankám. Míč je na straně Schillerové.
Sněmovna by si vlastní zákaz zavést mohla
Je to tak a nemuselo by se jednat o nic moc extra složitého. V letošním roce se tento návrh projednával. Právě on by zajistil, že by poslanci nemohli pít alkohol a účastnit se schůzí pod jeho vlivem. Tento. Návrh bohužel ale neprošel. 3. července letošního roku ho podpořilo pouze 47 ze 131 přítomných poslanců. To jsou charaktery.
Kdo konkrétně hlasoval pro přijetí tohoto zákona?
Hnutí ANO – 16 hlasů:
František Bureš, Lenka Dražilová, Eva Fialová, Vlastimil Hebr, Vladimír Kolek, Petr Kowanda, Taťána Malá, Zuzana Mrázová, Jana Murová, Robert Stržínek, David Štolpa, Karel Tureček, Helena Válková, Adam Vojtěch, Petr Vrána, Miroslav Žbánek
STAN – 8 hlasů:
Jan Berki, Josef Flek, Věra Kovářová, Jakub Krainer, Jana Krutáková, Anežka Nedomová, Vít Rakušan, Ester Weimerová
Piráti – 9 hlasů:
Hana Ančincová, Zdeněk Hřib, Veronika Kovářová, Michaela Moricová, Olga Richterová, Kateřina Stojanová, Gabriela Svárovská, Eva Šrámková, Samuel Volpe
KDU-ČSL – 6 hlasů:
Jana Filipovičová, Jiří Horák, Marie Kršková, Bohuslav Niemiec, Hayato Okamura, František Talíř
SPD – 2 hlasy:
Tomio Okamura, Lucie Šafránková
TOP 09 – 6 hlasů:
Zdeňka Blišťanová, Matěj Ondřej Havel, Jan Jakob, Helena Langšádlová, Jiří Pospíšil, Michal Zuna
Kompletní hlasování si lze prohlédnout přímo na webu Poslanecké sněmovny.
Nepít v práci je základ slušnosti
Nebo ne? Těžko se mi chápe poslance, kteří hlasovali proti tomuto návrhu. Pokud by vše prošlo, nemuselo by se řešit pořvávání podnapilých poslanců, kteří nemají sami morální zábrany.
Zdroje info: Autor,https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=88068&l=cz, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-strizliva-snemovna-nebude-zakaz-alkoholu-neprosel-40586515
Poslanec Miroslav Ševčík: Náhledové foto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
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