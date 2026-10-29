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Je libo vodkofoličku? Proč někteří poslanci v práci pijí

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Dokážete si představit, že byste přišli do zaměstnání opilí? Poměrně hloupá otázka, jelikož odpověď na ni je pro většinu z nás naprosto jasná a jednoznačná. Samozřejmě, že nikoli. Pokud bychom tak učinili, pochopitelně bychom si otevřeli přímou a krátkou cestu ke svému vyhazovu. U politiků je ale situace úplně jiná. Mohou si klidně dát nějaký ten panáček nebo cokoli jiného, a to i za rozumné peníze. Jo, nejsou to prostě zaměstnanci, ale v tomto ohledu nadlidi. Ne, nezávidím jim, nicméně je to od nich sprosté.
Poslanec Miroslav Ševčík

Poslanec Miroslav Ševčík

Zdroj: Poslanecká sněmovna
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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