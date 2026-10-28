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Dle Macinky stojí za protesty aktivisté. Všechny, které znám, jeli dobrovolně

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Dennívýzva
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Když se člověk znelíbí ostatním, svádí to často právě na ty druhé. Sám si nedokáže připustit prakticky vůbec nic. V případě Motoristů jsou tyto věty určitě použitelné. Stačí si jen připomenout bouračku Filipa Turka, jeho jízdu ve dvousetkilometrové rychlosti, řeči samotného Turka týkající se popálené romské holčičky či bývalého prezidenta USA Obamy. Takto bychom mohli jmenovat dál. Nyní přišel ministr zahraničí Petr Macinka s tím, že jsou všechny protesty organizované a že za nimi stojí aktivisti, kterým lidem nemají věřit.
Petr Macinka

Petr Macinka

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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