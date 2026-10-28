Dle Macinky stojí za protesty aktivisté. Všechny, které znám, jeli dobrovolně

Když se člověk znelíbí ostatním, svádí to často právě na ty druhé. Sám si nedokáže připustit prakticky vůbec nic. V případě Motoristů jsou tyto věty určitě použitelné. Stačí si jen připomenout bouračku Filipa Turka, jeho jízdu ve dvousetkilometrové rychlosti, řeči samotného Turka týkající se popálené romské holčičky či bývalého prezidenta USA Obamy. Takto bychom mohli jmenovat dál. Nyní přišel ministr zahraničí Petr Macinka s tím, že jsou všechny protesty organizované a že za nimi stojí aktivisti, kterým lidem nemají věřit.
Lhali nám i komunisti v roce 1989
Podle vůdčích představitelů komunistické strany také stály za protesty v roce 1989 aktivisté, kterým by lidé neměli věřit. Tato paralela je nyní více než čitelná a člověku se z toho dělá smutno. Manipulování davem je velmi nebezpečné. Jen se to panu Macinkovi naštěstí moc nedaří. Volební preference Motoristů rapidně klesly a nejspíše budou klesat dál. Lidé jim prostě a jednoduše přestávají věřit.
Goebbels by mu záviděl! Macinka je naprostý manipulátor, všechny protesty jsou prý organizované a stojí za nimi aktivisté a lidé jim nemají věřit.
Tak přesně takhle lhali komouši v listopadu 89.
A stačí zneužít jen fotku s dlažební kostkou nebo demonstranty u Sněmovny…. https://t.co/aitFIUFOoo
— Jura Háček (jirka maso (@jura_haczek) October 26, 2026
Arogantní výsměch redaktorce Fridrichové
Právě tento výstup Macinky jasně dokládá opojení mocí. Jeho věta zněla jasně. My odcházíme, aby tady paní Nora mohla klást otázky prázdnému publiku. Redaktorky Fridrichová se přitom jenom přišla zeptat na dopis od Evropské komise, která žádá vysvětlení, jak český stát naložil s neoprávněně vyplacenou dotací pekárně Penam z holdingu Agrofert. Zajímalo ji, jestli dotace 100 milionů korun byla vyplacena z českých, nikoliv unijních peněz. Proč ji na tuto otázku nemohl pan Macinka normálně slušně odpovědět jako slušný člověk?
Tip: Podstatné je to, co já chci. Věta dokonale vystihující Andreje Babiše
Když půjde demonstrovat, jsem aktivista?
Podle rétoriky samotného Macinky a premiéra Babiše nejspíše ano. Ať už si o poplatcích za veřejnoprávní média myslím cokoli, proč o nich nešlo hlasovat v jiném času? Proč premiér nehlasoval a dle svého tvrzení doma spal? Kdo to jako je? Záleží na tom, co si já myslím. Vždyť toto jsou úryvky z rozhovoru premiéra Babiše. Novináři se ho ptali na to, zdali by byl ochoten veřejně diskutovat s ředitelem Českého rozhlasu. Ne, takováto arogance spojené s manipulací tady dlouho nebyla. Mnozí lidé nemají ani tak problém se zrušením poplatků, ale s formou, jak se tak činí. To samé platí o střetu zájmů současného premiéra. Chtějí vysvětlení stejně jako Evropská unie. Divit se jim nelze. Místo vysvětlení ale přichází arogance. Proto lidé demonstrují…
Zdroje info: Autor, X, Meta, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/turkova-nehoda-v-centru-prahy-nebyla-trestnym-cinem-rozhodli-policiste.A261001_123827_domaci_aoc, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-babis-nehlasoval-jsem-protoze-jsem-spal-40605106
Petr Macinka: Náhledové foto Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
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