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Zašlá místa v domácnosti mohou opět vypadat jako nová. Postačí levné prostředky, které má téměř každý po ruce

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I když pravidelně uklízíte, občas se i ve své domácnosti potkáte s nedostatky, které vás překvapí. Jejich náprava je překvapivě jednoduchá.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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