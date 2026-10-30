Zašlá místa v domácnosti mohou opět vypadat jako nová. Postačí levné prostředky, které má téměř každý po ruce

I když pravidelně uklízíte, občas se i ve své domácnosti potkáte s nedostatky, které vás překvapí. Jejich náprava je překvapivě jednoduchá.
I vyloženě pečlivá hospodyně občas narazí na drobné i větší nedostatky, se kterými si neví rady. Jinak krásnou koupelnu hyzdí drobné skvrnky od vodného kamene, nebo začínající rez kolem odtoku z vany.
Krásná vázička z čirého skla je od častého používání spíš matná než průhledná, a záclony mají navzdory pečlivému praní do původní zářivě bílé barvy také hodně daleko. S takovými úskalími si však snadno poradíte pomocí jednoduchých triků. Bělení zašlých záclon
Ačkoliv se to možná nezdá, je bělení záclon jednodušší, než si myslíte. Stačí nasypat do kýble vody jeden prášek do pečiva a do tohoto roztoku namočte záclony na noc. Pak je vyperte v automatické pračce při teplotě 30 stupňů a zvolte program na praní jemného prádla. Také pomůže, když do pračky
nedáte víc záclon, než je polovina doporučené hmotnosti pro jedno praní. Pokud se zároveň snažíte zbavit záclony i zápachu po vaření, vynechte prášek do pečiva a do vody přidejte 2,5 lžíce bílého octa na litr vody. Fotografie: Pexels Kapičky od vodního kamene na bateriích i sprchovém koutě
Ideální je použít rozprašovač, který zbyl po nějakém jiném čistícím prostředku. Nejprve ho řádně vypláchněte a pak do něj nalijte směs deci vinného octa, lžíce jedlé sody a horké vody.
Postižená místa postříkejte a nechte 15 minut působit. Potom opláchněte horkou vodou a otřete suchým savým hadříkem. Na vodovodní baterie také dobře funguje půlka citronu na který nasypete prášek do pečiva. Přejeďte citronem místa zašlá od vodního kamene, opláchněte teplou vodou a následně baterie otřete. Ty budou opět zářivě lesklé.
Oblíbená váza, kterou hyzdí vodní kámen
Když si něco oblíbíme, jen velmi neradi se toho zbavujeme. Tady je způsob, jak zachránit oblíbenou vázu, či jinou nádobu, ve které se usadila vrstva vodního kamene.
Budete potřebovat hrubou sůl, rozdrcené vaječné skořápky a horký lihový ocet. To smíchejte dohromady a nechte chvíli působit. Pak přidejte trochu vody a směs ve váze několikrát protřepejte. V závislosti na míře usazeniny je možné, že budete muset tuto proceduru opakovat několikrát. Kožená sedačka
Pyšní se váš obývák také tímto luxusním kouskem nábytku? I po letech vypadá stále celkem pěkně až na pár maličkostí jako jsou drobné flíčky a odřeniny? S těmi si bez problémů poradíte.
Nejprve pomocí nástavce na vysavač zbavte sedačku prachu a různých drobečků. Pak smíchejte jeden díl vody a jeden díl bílého octa. Do této směsi namočte hadřík a po vyždímání s ním omyjte všechny kožené části sedačky. Postupujte od horních částí k těm dolním. Fotografie: Freepik
Potom sedačku osušte suchým ručníkem. Nikdy nepoužívejte pro sušení fén. Sedačku byste tak nevratně poškodili. Pro zachování pružnosti kůže smíchejte jeden díl bílého octa s dvěma díly oleje ze lněného semínka.
Namočte do směsi jemný hadřík a kruhovými pohyby směs naneste na povrch kůže. Nechte ji působit přes noc. Druhý den sedačku vyleštěte jemnou tkaninou. Můžete se na ni posadit a kochat její znovunabytou krásou.
Zdroj: Goodhousekeeping
The post
Jak osvěžit zašlá místa ve vaší domácnosti. Překvapivě si vystačíte s prostředky, které má každý doma appeared first on BydlímeÚtulně.cz.