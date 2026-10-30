Vládní mobilizace kvůli vtipu: Obama v Georgii rozmetal Trumpovu přecitlivělost a chamtivost

Stačil jediný vtípek o nevkusně pozlaceném Bílém domě a administrativa Donalda Trumpa spustila poplach, jaký nedokázala vyhlásit ani kvůli drtivé drahotě. Exprezident Barack Obama na středečním předvolebním mítinku v Georgii dokonale zesměšnil křehké ego svého nástupce. Ukázal přitom, že zatímco Američané počítají každý dolar, vládní špičky mají čas pořádat bizarní tiskové konference před restaurací na obranu prezidentova pochybného vkusu.
Saddám Husajn mu nevadí
Celá vládní hysterie odstartovala poté, co Obama o víkendu trefně poznamenal, že Bílý dům po Trumpových megalomanských úpravách vypadá, jako by si irácký diktátor Saddám Husajn otevřel pobočku řetězce Cheesecake Factory. Zatímco osmdesátiletý Trump souběžně na mítinku v Ohiu dotčeně přesvědčoval publikum, že sídlo prezidentů je nyní mnohem krásnější a jeho předchůdce prý vůbec nerozumí čistotě ani popraskaným chodníkům, Obama se v předměstí Atlanty před čtyřmi tisíci diváky královsky bavil.
Obama : „The president wasn’t even mad about the Saddam Hussein comparison! That part didn’t bother him. But he was very upset about the Cheesecake Factory comments. He took great umbrage. The mobilized a whole of government response to that joke! They told the Treasury Secretary to hold a press conference in front of the Cheesecake Factory. This really happened.“
— Aaron Rupar (@atrupar) October 29, 2026
Poukázal na naprostou absurditu toho, že Bílý dům nedokáže zmobilizovat síly k boji s inflací, ale kvůli jednomu vtipu postaví do pozoru celý státní aparát. Exprezident přitom jízlivě podotkl, že přirovnání k Saddámu Husajnovi Trumpa kupodivu nechalo zcela chladným.
Administrativa zašla v patolízalství tak daleko, že vyhnala ministra financí Scotta Bessenta, tedy muže zodpovědného za krocení zdražování, aby šel demonstrativně povečeřet do zmíněného řetězce a pořádal před ním brífink pro novináře.
Chystané zúčtování
Za úsměvnou přestřelkou se ovšem skrývá mnohem temnější realita současného vládnutí, kterou Obama v Georgii bez obalu pojmenoval. Republikánské špičky označil za neseriózní lidi, za jejichž amatérismus platí účet celá země, a opřel se do bezprecedentního obohacování hlavy státu.
Připomněl, že moderní dějiny nepamatují prezidenta, který by tak okatě prodával politické laskavosti a během výkonu veřejné funkce si nahrabal miliardy dolarů, včetně zbourání Východního křídla kvůli stavbě obřího tanečního sálu.
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Právě v Georgii se přitom příští týden odehraje jedna z klíčových bitev podzimu. Demokratický senátor Jon Ossoff, který si před republikánem Mikem Collinsem drží pohodlný osmi až desetibodový náskok, na pódiu otevřeně slíbil, že nejzkorumpovanější administrativa v dějinách brzy skončí před vyšetřovacími výbory a její aktéři budou vypovídat pod přísahou.
Ještě těsnější drama čeká stát v boji o křeslo guvernéra, kde má bývalá starostka Atlanty Keisha Lance Bottomsová v souboji s miliardářem Rickem Jacksonem nakročeno k tomu, aby po více než dvaceti letech rozbila republikánský monopol.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
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