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Vládní mobilizace kvůli vtipu: Obama v Georgii rozmetal Trumpovu přecitlivělost a chamtivost

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Dennívýzva
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Stačil jediný vtípek o nevkusně pozlaceném Bílém domě a administrativa Donalda Trumpa spustila poplach, jaký nedokázala vyhlásit ani kvůli drtivé drahotě. Exprezident Barack Obama na středečním předvolebním mítinku v Georgii dokonale zesměšnil křehké ego svého nástupce. Ukázal přitom, že zatímco Američané počítají každý dolar, vládní špičky mají čas pořádat bizarní tiskové konference před restaurací na obranu prezidentova pochybného vkusu.
Barack Obama

Barack Obama

Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) https://flic.kr/p/2qrArkm
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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