Topolánek trefně k Zahradilovi: Ty jsi fakt komediant

Bývalý poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil včera ve sváteční den nelenil a musel si nutně rýpnout do současného prezidenta Petra Pavla. Jeho naprosto tristní a zbytečná invektiva na sociální síti zvedla nejenom spousty uživatelů, ale také bývalého premiéra Mirka Topolánka. Ten to Zahradilovi spočítal i s úroky. Divit se mu vůbec nelze, jelikož slova exposlance Evropského parlamentu byla více než zbytečná.
Z ODS jsem tě měl vyhodit už já
Topolánek nazval Zahradila komediantem a utrousil si, že z ODS ho měl vyhodit už on v dobách, kdy byl ještě členem tohoto politického uskupení. Zahradil si totiž i ve sváteční den potřeboval rýpnout do prezidenta. Jak? Reakcí na to, že finský prezident Stubb a norský premiér Störe mluvili s Putinem. Z toho usoudil, že vyjednavačem za Evropu nebude český prezident Petr Pavel. Opravdu skvostná dedukce hodná mistra kriminálních příběhů.
@ZahradilJan Ty vole, Ty jsi fakt komediant. Z ODS jsem Tě měl vyhodit už já.
To je tak podjaté, úzkoprsé a prvoplánové, že se ze mě nechtěně stává prezidentská pretoriánská garda.
— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) October 28, 2026
Kompenzace Maroka a kampaň
V případě pana Zahradila jsou komentáře směrem k panu prezidentovi i ve sváteční den asi běžnou záležitostí. Narážel právě na mediální zprávu, že by vyjednavačem s Ruskem za Evropu mohl být Petr Pavel. Zpráva byla dle jeho názoru vytvořená bez udání zdroje. Ano, nikde nebylo napsáno, že tomu tak skutečně bude. No a co? Dále psal Zahradil o tom, že se muselo nějak vykompenzovat to Maroko a v kampani se to bude hodit. Takováto slova plná zášti jsou zcela zbytečná. Pokud bych takto mluvil já, nejspíš bych si sám o sobě myslel, že jsem posedlý dehonestací současné hlavy státu. Pan Zahradil to tak očividně nemá.
Tip: ODS prý vymlčela Klause. Kupka udělal ze Zahradila Kašpárka.
Že by se z Topolánka stala skutečně prezidentská pretoriánská garda?
Proč ne? I když to samozřejmě expremiér naší země myslel nadneseně. Podle něj to bylo ze strany Zahradila podjaté, úzkoprsé a prvoplánovité. Ať už to myslel Jan Zahradil jakkoli, jeho vzkaz na sociální síti X prostě a jednoduše vyzněl maximálně trapně.
Stubb a Störe vystupovali jako lídři svých zemí
To je, pane Zahradile, také tak trochu problém. Nejednali za Evropskou unii. Proč by tedy prezident Pavel nemohl být oním vyjednavačem? Nikde to psáno není. Já sám ze slov pana Zahradila cítím pouze obrovskou závist. Ta se občas musí někde ventilovat. Když se to ale udělá takto trapně s tím, že vás setře někdo jiný, je to zbytečné a efekt bude nulový.
Zdroje info: Autor, X
Mirek Topolánek v roce 2009: Náhledové foto Ben Skála https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirek_Topolánek_na_Albertově.jpg
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