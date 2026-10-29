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Topolánek trefně k Zahradilovi: Ty jsi fakt komediant

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Dennívýzva
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Bývalý poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil včera ve sváteční den nelenil a musel si nutně rýpnout do současného prezidenta Petra Pavla. Jeho naprosto tristní a zbytečná invektiva na sociální síti zvedla nejenom spousty uživatelů, ale také bývalého premiéra Mirka Topolánka. Ten to Zahradilovi spočítal i s úroky. Divit se mu vůbec nelze, jelikož slova exposlance Evropského parlamentu byla více než zbytečná.
Mirek Topolánek v roce 2009

Mirek Topolánek v roce 2009

Zdroj: Ben skála https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mirek_Topolánek_na_Albertově.jpg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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