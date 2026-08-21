Za totality ho měl v dílně každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 8 000 Kč. Nemáte tenhle svěrák na ponku?

Stojí zaprášený na ponku po dědovi, roky se ho nikdo nedotkl a většina lidí ho bere jako kus starého železa do sběru. Přitom právě o takové svěráky se dnes přetahují sběratelé i řemeslníci. Než tenhle těžký litinový pomocník odvezete do výkupu kovů, možná se vyplatí zjistit, co vlastně na tom stole máte.
Proč se po starých svěrácích najednou shánějí
Celé kouzlo je v tom, z čeho se svěráky kdysi vyráběly. Tělo se odlévalo z tuhé litiny a čelisti se kalily, takže i po desítkách let sevřou obrobek přesně a nic na nich nedrncá. Dnešní laciné kusy bývají z měkčích slitin, které při pořádném utažení ustoupí nebo se prohnou. Kdo si jednou zvykl na tu starou tuhost, na moderní ohýbaný plech už jen mávne rukou.
Nejde přitom jen o sběratele. Poptávají je hlavně lidé od řemesla, kterým jde o nástroj, co u těžké práce nezradí, a k nim se přidávají třeba renovátoři starých motorek a aut nebo chalupáři, co si zařizují dílnu v dobovém stylu. Pro spoustu z nich je starý svěrák dodnes obyčejný pracovní nástroj, který slouží dál.
Přečtěte si také: Ženy po 60 by neměly vynechávat jednu skupinu potravin. S věkem je stále důležitější Poctivá litina a kalené čelisti dělají ze starého svěráku nástroj, který řemeslníci používají dodnes. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik za svěrák reálně dostanete
Tady je namístě střízlivost. Obyčejný starý svěrák do dílny mění majitele od zhruba sedmi set do dvou tisíc korun a takových nabídek jsou bazary plné. Jakmile ale kus nese zvučné jméno a drží se v dobré kondici, čísla rostou.
Oblíbená československá klasika York stojí podle velikosti zhruba dva až šest tisíc, za zachovalý Kasper se širokými čelistmi si prodejci řeknou kolem pěti tisíc. Celý ponk i s napevno usazeným svěrákem se vyšplhá klidně přes deset tisíc. U nejžádanějších a nejvzácnějších kusů se pak samotný svěrák dostane až ke zhruba osmi tisícům. Čísla z inzerátů navíc berte spíš jako přání prodávajících, protože reálnou hodnotu ukáže teprve to, za kolik podobný kus někdo opravdu koupí.
Orientační cenová patra shrnuje následující tabulka:
Typ svěráku Orientační cena Obyčejný starý svěrák do dílny zhruba 700 až 2 000 Kč York (československá klasika) zhruba 2 000 až 6 000 Kč Zachovalý Kasper se širokými čelistmi kolem 5 000 Kč Nejžádanější a nejvzácnější kusy (samotný svěrák) až zhruba 8 000 Kč Celý ponk s napevno usazeným svěrákem přes 10 000 Kč Podle čeho se pozná cenný kus Přečtěte si také: Proč se v lednici tak rychle kazí zelenina? Může za to 1 zvyk, který dělá 62 % Čechů
Nejdůležitější vodítko nosí svěrák přímo na sobě. Prohlédněte litinové tělo i čelisti, jestli na nich není otištěná značka výrobce. Dílny, které si za svou prací stály, se k ní hlásily a vyrážely si ji rovnou do materiálu, takže právě podle ní nejrychleji odhadnete, jestli máte doma jen železo do výkupu, nebo hledaný kousek. Kromě nejznámějšího Yorku jsou v kurzu i svěráky Kasper a mezi znalci má zvláštní zvuk předválečný DOKO Patent, u kterého prodejci lákají na masivní litinu bez novodobých úspor.
Cenu svěráku zvedá i několik dalších věcí: – velikost a váha, protože robustní kusy kolem třiceti kilo se silnými čelistmi jsou žádanější než drobné stolní svěráčky; – úplnost, tedy že na svěráku nic nechybí a všechno se hladce točí; – stáří, jelikož poctivá konstrukce z doby před válkou má u sběratelů navrch nad odlehčenými moderními verzemi.
Nejvíc se cení staré kovářské svěráky
Na samém vrcholu zájmu stojí velké ručně kované kovářské svěráky z 19. století. Nepřišroubovaly se ke stolu. Kovář je zapustil čepem do čtyřhranné díry v ponku a utahovaly se dlouhou pákou. Široké čelisti navíc přečnívaly tak, že se na nich dalo rovnat i žhavé železo, takže svěrák zastával rovnou i roli malé kovadliny.
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Nezřídka vážily přes dvacet kilo a doma byly v každé venkovské kovárně i dílně. Dnes je řemeslníci občas znovu zapřáhnou do práce a sběratelé je vystavují jako pěkný kus historie, což z nich dělá vůbec nejvyhledávanější kategorii starých svěráků.
Než ho odnesete do sběru, tohle nedělejte
Největší škodu nadělá ten, kdo chce svěrák před prodejem zkrášlit. Obrousí rez, přeleští ho a přetře barvou, aby vypadal skoro nový, jenže znalce tím spolehlivě odradí. Vrstva, kterou kov získal za dlouhá léta, spolu s oděrkami od práce totiž svědčí o jeho věku i o tom, že nejde o pozdější napodobeninu. Kdo je smázne, sebere svěráku přesně to, za co by kupec zaplatil nejvíc.
Hodnotu naopak zvedne všechno, co doloží historii kusu. Když k svěráku přiložíte starou účtenku, snímek dílny nebo aspoň věrohodné vyprávění, komu kdysi sloužil, kupec rád připlatí. A jestli takový poklad doma objevíte, s prodejem nemá cenu čekat roky. Zájem sběratelů se přelévá od jedné věci ke druhé, takže dnešní dobrá nabídka klidně za pár let zmizí.
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Zdroje: https://www.recenzer.cz/sveraky/, https://ceskykutil.cz/clanek-18336-sveraky, https://lucickymlyn.cz/shop/starozitny-kovarsky-sverak/, https://dum.bazos.cz/inzeraty/dilenský-svěrák/, https://extrafit.cz/tohle-stare-naradi-po-dedovi-se-ted-prodava-za-az-50-000-kc-cesi-ho-maji-doma-na-pude-a-netusi-jakou-ma-hodnotu/