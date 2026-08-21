Kdo má doma tuhle kuchyňskou váhu, ať ji nevyhazuje. Sběratelé za ni platí i 15 000 Kč

Možná ji máte založenou na půdě, možná drží dveře v komoře nebo roky zabírá místo v kredenci. Stará mechanická váha, na které vaše babička odměřovala mouku na buchty, dnes zdaleka nemusí být bezcenné harampádí. Za některé kusy platí sběratelé částky, které by do zaprášeného kuchyňského náčiní nikdo neřekl. Jestli je zrovna ta vaše poklad, prozradí pár detailů, kterých si skoro nikdo nevšímá.
Proč jedna váha stojí stovky a druhá desetitisíce
Rozdíly v cenách jsou obrovské a málokdo z majitelů tuší, kam jeho kousek patří. Obyčejné československé kuchyňské váhy, které vyráběly třeba Kovozávody Semily nebo se prodávaly pod značkami OBA a Mikas, dnes na inzertních portálech mění majitele v nálezovém stavu za sto až pět set korun. Měl je doma skoro každý, a tak o ně není nouze.
Úplně jinou ligou jsou staré rovnoramenné váhy z litiny a mosazi. U zachovalého kusu se dostanete na několik tisíc a nejzdobnější exempláře starší sta let končí v dražbách klidně na patnácti tisících korunách. Za vzácnosti ještě z časů mocnářství zaplatí sběratelé i víc.
Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce formu na perník, může od sběratelů dostat až 3 000 Kč Co rozhoduje o hodnotě víc než stáří
Spousta majitelů sází na stáří, jenže hlavní slovo má něco jiného, totiž kompletnost. Cenu určuje hned několik věcí:
Nejdůležitější je původní miska. Bývá nejzranitelnějším dílem celé váhy a u dochovaných kusů chybí nejčastěji, takže její přítomnost dokáže hodnotu zvednout na několikanásobek. Podobně důležitá je sada závaží. Původně jich bývalo kolem deseti, dnes se u většiny vah najde sotva polovina a nezřídka žádné. Kdo objeví váhu i s celou krabičkou závažíček, může počítat s další přirážkou. Hodnotě pomůže čitelné jméno výrobce a ověřovací cejch vyražený na stupnici. Sběratelé dnes navíc oceňují poctivou patinu víc než naleštěný povrch bez duše. Za které kusy dají sběratelé nejvíc
Z tuzemské produkce přitahuje největší pozornost značka Kamor. Její litinové váhy s mosaznou miskou dostaly přezdívku kačenky podle ukazatele, který tvarem připomíná ptačí hlavu. Kompletní kousek doplněný o závaží dnes běžně stojí kolem dvou a půl tisíce korun. Podobně na tom jsou české Sfinx s egyptskými motivy nebo hravě řešený Kosmos, u kterých se ceny blíží třem tisícům.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat knedlíky. Nahrazují je touto chytrou vychytávkou, která je nadýchanější, levnější a nikdy se nerozvaří
Špičku trhu ale drží němečtí výrobci, hlavně Soehnle a Bizerba. Německá Bizerba vyrobená na sklonku dvacátých let se v dobrém stavu prodává v rozmezí osmi až dvanácti tisíc korun. A pokud k váze patří i doložená minulost, třeba staré účty z krámu nebo dílny, kde kdysi sloužila, cena poskočí ještě výš.
Čím si cenu srazíte sami
Největší škodu paradoxně nadělá snaha kus vylepšit. Když někdo litinu přebrousí do lesklého kovu a přetře barvou, nebo vyžene mosaz do zrcadlového lesku, spadne hodnota klidně o dvě třetiny. Zkušenému kupci žádná pozdější úprava neunikne, a tak se starému povrchu vyplatí nechat jeho věk. Na údržbu bohatě vystačíte se suchým hadříkem.
Ostražitost se hodí i kvůli replikám, kterých s rostoucími cenami přibývá. Napodobeninu obvykle prozradí nižší hmotnost daná lacinějším kovem a příliš dokonalý povrch, na kterém patina leží nezvykle rovnoměrně. Skutečně stará litina je drsnější a je na ní znát, že vznikala ručně.
Přečtěte si také: Má víc železa než špenát, ale většina Čechů ji vytrhá jako plevel. Roste u každé zdi a chutná jako mladý hrášek Odolnost a retro nostalgie táhnou ceny nahoru
Za rostoucím zájmem stojí hlavně dvě věci. Tou první je nostalgie spojená s módou retro bydlení, díky které dnes zdobená kovová váha slouží hlavně jako dekorace na polici, aniž by na ní kdy někdo něco odvážil. Druhým lákadlem je nezničitelnost. Rovnoramenná páka pracuje jen díky zemské tíži, nemá tedy co vybít ani porouchat, a spousta kusů odváží přesně i po více než sto letech.
Za rostoucí ceny starých kuchyňských vah může hlavně retro nostalgie a jejich prakticky nezničitelná mechanika. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Za konstrukcí stojí letitá historie. Princip rovnoramenné páky popsal už v 17. století francouzský matematik Gilles de Roberval a v roce 1847 ho vahař Béranger zdokonalil tak, aby vážil citlivěji. Právě v této podobě váha sloužila ještě v kuchyních našich babiček.
Jestli takovou váhu doma máte a chcete ji prodat, poohlédněte se po kupci u starožitníků, na aukčních portálech nebo v online skupinách sběratelů. Ještě předtím se vyplatí projít uzavřené prodeje srovnatelných vah a zjistit, na jaké částce dražby skončily. Podle toho odhadnete reálnou cenu, ať svůj kousek neprodáte zbytečně lacino.
Přečtěte si také: Zasadil jsem ořešák vedle jabloně a šest let z ní nesklidil nic. Tady je seznam stromů, které se v zahradě nesnesou
Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/radce/844428/nevali-se-u-vas-na-chate-nebo-na-pude-za-starou-vahu-po-babicce-dostanete-i-3-tisice.html, https://www.nespechej.cz/clanky/mate-doma-starou-kuchynskou-vahu-ceny-stoupaji-a-sberatele-nabizeji-i-desetitisice-20260608-8712.html, http://muzeumvahy.nafotil.cz/kuchynskevahy/, https://www.stoplusjednicka.cz/vazeni-v-promenach-casu-kde-vzniky-prvni-vahy-kdo-je-autorem-indexu-telesne-hmotnosti, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-vaha/, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-stare-kuchynske-vahy-s-miskou-po-babicce-sedi-na-pokladu-za-az-15-000-kc-sberatele-po-tomhle-typu-jdou-703801