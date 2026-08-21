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Dvě auta v plamenech, pět zraněných. Policie hledá svědky nehody na dálnici D1

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Policisté hledají svědky hromadné dopravní nehody, ke které došlo v sobotu 15. srpna na dálnici D1 u Klimkovic na Ostravsku. Během srážky tří aut se zranilo pět lidí a nehoda zablokovala dopravu ve směru na Brno na několik hodin.
Dvě auta v plamenech, pět zraněných. Policie hledá svědky nehody na dálnici D1

Dvě auta v plamenech, pět zraněných. Policie hledá svědky nehody na dálnici D1

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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