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Popel a vaječné skořápky v poměru 2:1. Rajčata z téhle směsi dorůstají do velikosti pomerančů a rodí až do října

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Pokud si chcete letos pojistit maximální úrodu rajčat, pak jim dopřejte osvědčenou směs vytvořenou z dřevěného popela a skořápek.
Směs z popela a vaječných skořápek rajčata skvěle vyživí

Směs z popela a vaječných skořápek rajčata skvěle vyživí

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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