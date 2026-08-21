Popel a vaječné skořápky v poměru 2:1. Rajčata z téhle směsi dorůstají do velikosti pomerančů a rodí až do října

Pokud jde o pěstování šťavnatých a vitálních rajčat – rajče jedlé, též lilek rajče (
Solanum lycopersicum, syn. Lycopersicon esculentum Mill.) z čeledi lilkovité ( Solanaceae) –, zahrádkáři vždy hledají inovativní postupy, které jim pomohou dosáhnout výjimečných výsledků. Jednou z takových metod, která si získává oblibu, je použití jednoduché směsi popela a vaječných skořápek. Bylo zjištěno, že tato nepravděpodobná kombinace podporuje růst rajčat do té míry, že dosahují úctyhodných rozměrů a dávají maximum plodů v té nejlepší kvalitě. Proč právě tyto prostředky
Popel a vaječné skořápky se mohou zdát jako podivná dvojice, pokud jde o péči o rostliny, ale obě složky nabízejí jedinečné výhody, které mohou růst rajčat výrazně podpořit. Popel, který se běžně získává ze spáleného dřeva nebo jiných
organických materiálů, je bohatý na základní živiny, které jsou pro rostliny prospěšné. Obsahuje draslík, makroživinu, která hraje zásadní roli v celkovém vývoji rostlin a je důležitá zejména pro produkci plodů. Draslík posiluje imunitní systém rostliny, zlepšuje růst kořenů, zvyšuje kvalitu plodů a zvětšuje jejich velikost.
Zapravením popela do půdy poskytují zahrádkáři svým rajčatům koncentrovaný zdroj draslíku, což v konečném důsledku vede k větším a zdravějším rajčatům, uzrálým v maximálním množství. Na druhé straně jsou vaječné skořápky také vynikajícím zdrojem vápníku.
Vápník je nezbytný pro správný vývoj rostlin, zejména pro jejich buněčnou strukturu a růst. Bez vápníků trpí rajčata mnoha neduhy (například fyziologickou hnilobou konce květů), takže jejich úroda nebude ani zdaleka tak chutná a hojná, jak byste si nejspíš představovali. Směs popela a skořápek pro rajčata
Chcete-li vytvořit směs na podporu plodnosti rajčat, začněte tím, že si schováte a usušíte
vaječné skořápky. Jakmile jsou zcela suché, rozemelte je na jemný prášek pomocí mixéru nebo hmoždíře a tlouku. Poté posbírejte popel z krbu nebo ohniště a ujistěte se, že je vychladlý a zbavený všech nečistot. Nakonec smíchejte prášek z vaječných skořápek a popel dohromady, přičemž se snažte dosáhnout poměru zhruba jednoho dílu vaječných skořápek na dva díly popela. Zdroj fotografie: Freepik
Nakonec směs opatrně zpracujte do půdy kolem kořenů rostlin a záhon vydatně zalijte. Jak rajče roste, bude těžit z živin, které mu směs popela a vaječných skořápek poskytuje. Draslík z popela podpoří silný růst a bohatou úrodu, zatímco
vápník z vaječných skořápek posílí strukturu rostliny a zlepší kvalitu rajčat. Pravidelné zalévání a správná péče spolu s touto směsí bohatou na živiny povedou k tomu, že rajčata budou nejen větší, ale také chutnější a odolnější vůči chorobám. Hnojivo pro celou zahradu
Stojí za zmínku, že tato směs popela a vaječných skořápek není určena výhradně pro rajčata. Lze ji použít i pro další rostliny na užitkové zahradě, jako jsou papriky, okurky a dýně, kterým také prospívá zvýšený obsah draslíku a vápníku. A
pomoci vám může i banánová slupka.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři