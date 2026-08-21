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John Dee chtěl od andělů získat ztracené vědění lidstva. Místo toho po něm zůstal jazyk, jehož původ neumíme vysvětlit

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Kdyby John Dee žil o několik století později, možná bychom ho nazvali matematikem, astronomem, kartografem nebo technologickým vizionářem. Jenže Dee žil v 16. století, kdy mezi vědou, teologií a magií nevedla hranice tam, kde ji kreslíme dnes.
John Dee chtěl od andělů získat ztracené vědění lidstva. Místo toho po něm zůstal jazyk, jehož původ neumíme vysvětlit

John Dee chtěl od andělů získat ztracené vědění lidstva. Místo toho po něm zůstal jazyk, jehož původ neumíme vysvětlit

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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