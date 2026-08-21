John Dee chtěl od andělů získat ztracené vědění lidstva. Místo toho po něm zůstal jazyk, jehož původ neumíme vysvětlit

Pomáhal anglickým mořeplavcům s navigací, vlastnil jednu z největších soukromých knihoven v zemi a pohyboval se kolem dvora Alžběty I. Zároveň byl přesvědčen, že lidské poznání je neúplné a že jeho ztracenou část mohou lidstvu vrátit bytosti stojící blíž Bohu.
Roku 1582 proto zahájil s médiem Edwardem Kelleym sérii pokusů o komunikaci s anděly. Zůstaly po nich stovky stran mimořádně podrobných zápisů, zvláštní abeceda, obrovské tabulky zaplněné tisíci znaky a texty v jazyce, který Dee považoval za řeč samotného ráje. Dnes mu říkáme enochiánština. Žádný důvod věřit v její nebeský původ nemáme.
Mnohem složitější je ale odpověď na otázku, co se při jejím vzniku skutečně odehrávalo mezi dvěma muži, z nichž jeden tvrdil, že pouze vidí – a druhý všechno pečlivě zapisoval.
Muž, pro kterého matematika a magie nebyly nepřátelé
John Dee se narodil roku 1527 a patřil k nejvzdělanějším Angličanům své generace. Studoval v Cambridge i na evropském kontinentu, zabýval se geometrií, astronomií, kartografií a reformou kalendáře a v roce 1570 napsal rozsáhlou předmluvu k prvnímu anglickému překladu Eukleidových Základů.
V Mortlake vybudoval knihovnu čítající podle dobových soupisů tisíce svazků a zpřístupňoval ji dalším učencům. Radil mořeplavcům, připravoval mapy a navigační pomůcky a podporoval anglické expedice do neznámých oblastí. Na dvoře Alžběty I. měl přístup, který by se člověku s pověstí obyčejného pouťového kouzelníka sotva podařilo získat.
Právě označení „vědec, který se zbláznil do magie“ však na Deea příliš nesedí. Pro něj totiž tyto světy netvořily protiklad. Vesmír byl podle jeho představ dílem Boha a matematické zákony, přírodní filozofie, astrologie i studium skrytých sil byly různými cestami k témuž cíli: pochopit strukturu stvoření.
Historikové raného novověku proto Deeovy „andělské konference“ neberou jen jako bizarní epizodu na konci kariéry významného matematika. Patří do širšího renesančního hledání původní moudrosti, která měla existovat předtím, než ji lidské dějiny, chybné překlady a náboženské spory poškodily.
Dee chtěl něco, co mu jeho knihovna nedokázala dát. Chtěl informace přímo od zdroje.
Dee se modlil. Kelley se díval do kamene
Dee se už před setkáním s Edwardem Kelleym pokoušel využívat různé „scryery“ – lidi, kteří měli spatřovat obrazy a bytosti v krystalu nebo jiné lesklé ploše. S Kelleym ale od roku 1582 vzniklo partnerství, které vydrželo několik let a vytvořilo obrovské množství materiálu.
Základní rozdělení rolí bylo pozoruhodně jednoduché. Dee se modlil, kladl otázky a především zapisoval. Kelley hleděl do kamene či jiného média a popisoval, co údajně vidí a slyší.
British Library dnes uchovává rukopis Sloane MS 3188 obsahující záznamy Deeových konferencí s anděly od prosince 1581 do května 1583. Nejde o pozdější převyprávění legendy. Jsou to skutečné záznamy jednotlivých sezení, zpráv, otázek, odpovědí a vizí. Právě jejich detailnost činí případ tak neobvyklým. Máme před sebou téměř laboratorní deník něčeho, co jeho autor považoval za experimentální komunikaci s neviditelnou inteligencí.
Kelley v těchto sezeních popisoval celou galerii bytostí s vlastními jmény, osobnostmi a někdy i protichůdnými pokyny. Dee je nepovažoval za mimozemšťany ani za neurčité „duchy“. Ve svém křesťanském světě je chápal především jako andělské prostředníky. A postupně od nich chtěl získávat stále víc než odpovědi na jednotlivé otázky.
Chtěl obnovit poznání, které měl člověk kdysi vlastnit – a ztratil je.
V březnu 1583 se objevila abeceda, kterou nikdo předtím neznal
Zlom přišel na jaře roku 1583. Kelley podle Deeových zápisů spatřil zvláštní znaky a vznikla abeceda o 21 písmenech. Samotný Dee ji neoznačoval slovem „enochiánská“, jak ji známe dnes. Používal označení jako Angelical, nebeská či svatá řeč a spojoval ji s „Adamical“ – jazykem Adama.
Podle poselství, kterému Dee věřil, měl totiž první člověk před pádem znát čistý jazyk stvoření a správná jména věcí. Později tuto znalost uchoval biblický Enoch. Právě od něj vzniklo mnohem pozdější označení Enochian.
Ještě podivnější než samotná abeceda je text známý jako Liber Loagaeth – přibližně „Kniha řeči od Boha“. Originální rukopis Sloane MS 3189 uchovává British Library a jeho katalogový popis je sám o sobě téměř surrealistický. Od desátého folia dál stránky z velké části vyplňují mřížky o 49 řádcích a 49 sloupcích, zaplněné písmeny a čísly.
Edward Kelley materiál diktoval roku 1583, zatímco Dee se jej snažil přesně zaznamenat. Většina těchto obrovských tabulek dodnes nemá překlad.
Později vznikla ještě jiná část materiálu – takzvaných 48 Angelical Keys, tedy andělských klíčů či volání. British Library je uchovává v Sloane MS 3191, jediném dochovaném svazku ceremoniální magie psaném přímo Deeovou rukou. Záznam uvádí, že klíče přijímal mezi dubnem a červencem 1584 v Krakově.
Na rozdíl od mnoha nesrozumitelných tabulek Liber Loagaeth mají tyto texty také anglické interpretace, a právě ony se staly hlavním základem toho, co pozdější okultisté nazvali enochiánskou magií.
To už nebylo pár náhodných slabik pronášených během transu. Vznikal celý systém.
Je to skutečný jazyk? Ano i ne
Tady začíná nejzajímavější spor. Enochiánština má vlastní písmo, slovní zásobu a v části dochovaných textů lze rozpoznat opakující se gramatické a syntaktické vzorce. Není proto úplně přesné jednoduše říct, že jde o neuspořádanou změť zvuků bez jakékoli struktury.
Zároveň ale neexistuje žádný lingvistický důvod přijímat tvrzení Deeových zápisů, že jde o prapůvodní jazyk lidstva – natož řeč andělů.
Australský lingvista Donald Laycock, který materiál systematicky analyzoval, upozorňoval na silný vliv angličtiny. Především texty Angelical Calls se chovají mnohem víc jako vytvořený jazyk vycházející z jazykových intuicí svých autorů než jako nezávislá řeč neznámého původu.
Naopak rozsáhlé nepřeložené sekvence Liber Loagaeth mohou v některých rysech připomínat glossolalii – produkci jazykově znějících řetězců bez stabilního významového systému. Korpus je navíc poměrně malý a vnitřně nestejnorodý, což komplikuje rekonstrukci ucelené gramatiky.
Z toho ale ještě nezískáme odpověď na historicky mnohem zajímavější otázku:
Kdo enochiánštinu vytvořil a věděl, že ji vytváří?
Nejjednodušší vysvětlení říká, že ji vyráběl Kelley a Deeovi pouze diktoval stále propracovanější fikci. Je to možné. Kelleyho pozdější život alchymisty slibujícího transmutaci kovů rozhodně neposkytuje bezchybný certifikát důvěryhodnosti.
Jenže dochované zápisy také ukazují, že proces byl dlouhodobý, komplikovaný a Kelley někdy působil jako člověk, který by od „andělských konferencí“ nejraději utekl. Jinou možností je, že materiál vznikal společně, vědomě či nevědomě, z Deeových očekávání a Kelleyho vizí.
A existuje i psychologická možnost, že Kelley některé zážitky skutečně prožíval jako nezávislé na vlastní vůli, aniž by jejich původ byl nadpřirozený.
Po více než čtyřech stoletích umíme hodnotit text. Do hlav jeho autorů už ale nevstoupíme.
Dee nehledal kouzelná slovíčka. Chtěl opravit celé lidské poznání
Právě tady se populární představa enochiánštiny často míjí s tím, oč Deeovi skutečně šlo. Nebyl to jazyk vytvořený primárně proto, aby jeho uživatel mohl sesílat efektní kouzla.
Historik jazyka Martin Findell upozorňuje, že Dee spojoval údajnou andělskou knihu s mnohem ambicióznější představou. Lidstvo podle ní kdysi disponovalo pravým poznáním Boha a stvořeného světa, ale během historie se tato znalost rozpadla. Proroctví ukryté ve svaté knize mělo umožnit obnovení poznání do podoby, kterou mělo před svou postupnou degradací.
V Deeově myšlení se do toho mísila křesťanská apokalyptika, kabala, představa původního Adamova jazyka i přesvědčení, že správná znalost přírody musí nakonec vést zpět k jejímu Stvořiteli.
To je také důvod, proč nám Dee dnes může připadat současně geniální a téměř nepochopitelný. Muž, který dokázal přemýšlet o matematické navigaci s mimořádnou praktickou přesností, nemusel při cestě domů „odložit vědecký mozek“ a stát se pověrčivým člověkem.
V jeho intelektuálním světě byla možnost, že dokonalejší bytosti disponují dokonalejším poznáním matematiky, přírody i Boha, součástí jednoho a téhož projektu.
Hranici mezi vědou a magií, kterou bychom mu dnes rádi vysvětlili, by možná považoval za náš problém.
Ne svůj.
Pak „andělé“ požádali o něco, co Dee málem odmítl
Spolupráce Deeho a Kelleyho nakonec narazila na okamžik, který dodnes patří k nejbizarnějším epizodám celého příběhu. Roku 1587 Kelley oznámil poselství, podle něhož mají oba muži sdílet všechno, co vlastní – včetně svých manželek.
Dee byl z požadavku zjevně znepokojený. Přesto dochované prameny ukazují, že se oba muži nakonec instrukci alespoň jednou pokusili naplnit. Krátce poté se jejich dlouholeté partnerství začalo rozpadat. Dee se nakonec vrátil do Anglie, zatímco Kelley zůstal ve střední Evropě a pokračoval v alchymistické kariéře u dvora císaře Rudolfa II.
Pro skeptickou interpretaci je epizoda téměř dárkem: co když Kelley využil autoritu údajných andělů k manipulaci s mužem, který mu věřil?
Jenže ani zde nemáme přístup k motivu. Nelze už bezpečně zjistit, zda Kelley cynicky podváděl, sám věřil svým vizím, postupně se do společně vytvořeného systému psychologicky ponořil, nebo mezi těmito stavy přecházel.
Právě člověk, který měl být oknem do jiného světa, zůstává nejméně průhlednou součástí celého případu.
Jazyk andělů nakonec dostal úplně jiný život
Dee zemřel na počátku 17. století a jeho rukopisy se rozptýlily. Část získal učenec a astrolog Elias Ashmole, část se dostala do sbírek, které nakonec skončily v British Library.
Roku 1659 vydal Meric Casaubon některé Deeovy duchovní konference tiskem – mimo jiné proto, aby ukázal, jak nebezpečné mohou být údajné kontakty s duchy. Materiál však postupně začal přitahovat lidi z úplně jiných důvodů.
V 19. století jej převzal Hermetic Order of the Golden Dawn a spojil Deeovy fragmenty s vlastní ceremoniální magií. Moderní historický výzkum upozorňuje, že tím vznikl nový systém, nikoli prosté pokračování Deeovy původní praxe. Z Golden Dawn se enochiánský materiál dostal k Aleisteru Crowleymu a přes něj do velké části moderního západního okultismu.
Dokonce i enochiánské „Calls“ zařadil Anton LaVey roku 1969 na konec The Satanic Bible – mimořádně ironický posmrtný osud pro texty, které jejich hluboce křesťanský zapisovatel považoval za prostředek k obnovení božského poznání.
Dnešní „enochiánská magie“ je tak směsí několika historických vrstev. Část skutečně pochází z rukopisů Johna Deeho. Část vznikla jejich interpretací o tři století později. A něco přidaly další generace okultistů.
Pod nánosem všech těchto tradic ale stále leží původní dokumenty. Jednadvacet podivných písmen. Tabulky po 2 401 znacích. Texty, které John Dee zapisoval s přesvědčením, že prostřednictvím Edwarda Kelleyho slyší hlas inteligence stojící mezi člověkem a Bohem.
Dnes máme mnohem lepší vysvětlení původu jazyka než Dee. Nemáme však způsob, jak definitivně rozhodnout, zda před námi stojí promyšlený Kelleyho podvod, společně vytvořený umělý jazyk, výsledek mimořádného psychologického procesu – nebo směs všech těchto věcí.
A možná právě v tom spočívá skutečná záhada enochiánštiny. Ne v otázce, zda ji opravdu mluvili andělé. Ale v tom, jak dva lidé před více než čtyřmi stoletími dokázali vytvořit systém natolik podivný a propracovaný, že jej ostatní lidé používají dodnes.
Věděli jste, že…
…s Johnem Deem je spojováno černé obsidiánové zrcadlo, které dnes vlastní British Museum? Analýza ukázala, že obsidián pochází z oblasti Pachuca v dnešním Mexiku a předmět má aztécký původ. Do Evropy se dostal po španělském dobytí Mexika. Jeho přímé spojení s Deeovými konkrétními andělskými sezeními však není tak jisté, jak se často tvrdí – British Museum upozorňuje, že historie předmětu před pozdějším doloženým vlastnictvím není kompletní.
A ještě jeden detail jako vystřižený z knihovnického hororu: části Deeova rukopisu Sloane MS 3188 se nedochovaly údajně proto, že služebná někdejších majitelů používala jeho listy jako podložky do forem na koláče. Elias Ashmole tuto historii zaznamenal přímo v rukopisu. Část komunikace s anděly tak možná nezničila církev ani inkvizice, ale pečení.
POZNEJTE I DALŠÍ NEVYSVĚTLENÉ ZÁHADY
Zdroje: Kód Enigma [1], British Library – Sloane MS 3188, John Dee's conferences with angels [2], British Library – Sloane MS 3189, The Book of Enoch / Liber Loagaeth [3], British Library – Sloane MS 3191, John Dee's notes on ceremonial magic [4], Martin Findell – The ‘Book of Enoch’, the Angelic Alphabet and the ‘Real Cabbala’ in the Angelic Conferences of John Dee [5], Deborah E. Harkness – Shows in the Showstone: A Theater of Alchemy and Apocalypse in the Angel Conversations of John Dee [6], Science Museum Group – John Dee [7], Egil Asprem – Arguing with Angels: Enochian Magic and Modern Occulture [8], British Museum – Dr Dee's Magical Mirror [9]. img AI generated