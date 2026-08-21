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Víkendové tipy: V Lukách bude pouť, v Telči balóny a v Jihlavě rakety

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Začínající víkend nabídne Slavnosti v Telči, Bartolomějskou pouť v Lukách a nejrůznější akce pro rodiny s dětmi se budou konat také v krajském městě Vysočiny.
Víkendové tipy: V Lukách bude pouť, v Telči balóny a v Jihlavě rakety

Víkendové tipy: V Lukách bude pouť, v Telči balóny a v Jihlavě rakety

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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