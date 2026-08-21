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Humburger odmítá Kinclovy psychohry: Přehnané sebevědomí na mě neplatí

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Dominik Humburger se před říjnovým duelem s Patrikem Kinclem nenechává vtáhnout do slovní přestřelky. Soupeřovo tvrzení, že ho nemá čím porazit, bere spíš jako součást propagace zápasu.
Humburger odmítá Kinclovy psychohry: Přehnané sebevědomí na mě neplatí

Humburger odmítá Kinclovy psychohry: Přehnané sebevědomí na mě neplatí

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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