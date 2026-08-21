Kdo má doma tenhle ruční šlehač, ať ho nevyhazuje. Sběratelé za něj platí i 5 000 Kč

Leží v zásuvce mezi vařečkami a naběračkami, roky ho nikdo nevzal do ruky a při úklidu kuchyně míří jako první do koše. Přitom tenhle nenápadný kovový kousek dokáže na sběratelských aukcích pěkně překvapit. Než ho vyhodíte, vyplatí se vědět, o co jde a proč po něm někdo touží.
Poznáte ho podle kliky a dvou metel
Řeč je o mechanickém ručním šlehači na kličku, kterému se někdy říká rotační. S obyčejnou drátěnou metličkou ani s pozdějším elektrickým přístrojem si ho nespletete. Ovládá se ručně: otáčíte klikou na boku, ta přes ozubená kolečka roztočí dvojici kovových metel a ty ve vysokých otáčkách našlehají bílky nebo smetanu. Celý strojek drží pohromadě kovový rámeček s dřevěnou nebo bakelitovou rukojetí.
Většina lidí ho zná z kuchyně babičky. Zvládl práci bez elektřiny, vydržel desítky let a pokazit se na něm prakticky nedalo nic. Právě ta jednoduchost a poctivé kovové provedení z něj dnes dělají vděčný kousek do sbírky.
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Rotační šlehač na kličku má překvapivě staré kořeny, které sahají hluboko před socialistické Československo. První strojky s otáčivými metlami se objevily už kolem roku 1860 a stáli za nimi američtí a angličtí vynálezci. Ve Spojených státech typ proslavila firma Dover Stamping Company natolik, že se šlehači běžně říkalo prostě „doverák”. Do 80. let 19. století dostal podobu, jakou známe dnes.
V kontinentální Evropě se ruční rotační mixéry tak masově neprosadily a domácnosti dlouho zůstávaly u klasické metličky. Proto jsou starší evropské kusy mezi sběrateli hledané, prostě jich není tolik jako za oceánem.
Než se objevil rotační šlehač na kličku, znamenalo našlehání bílků nebo smetany dlouhé minuty ruční práce u mísy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Česká stopa vede do Hlinska
U nás se domácí šlehání spojilo hlavně se značkou, kterou zná každý. V Hlinsku vznikl v roce 1943 podnik, ze kterého se po znárodnění stala Elektro-Praga Hlinsko a později známá ETA. Ochrannou známku ETA tu zaregistrovali v roce 1960 a pod ní se dlouhá léta vyráběly žehličky, vysavače i kuchyňské mixéry a šlehače. Výroba domácích spotřebičů v Hlinsku vydržela až do roku 2011.
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Elektrické i mechanické šlehače z téhle éry dnes získaly retro nádech, po kterém jde spousta lidí. Zrovna kousky z Hlinska připomínají dobu, kdy se kuchyňské náčiní stavělo na desítky let používání.
Kolik za něj dnes reálně dostanete
Teď k tomu hlavnímu. Zázračné zbohatnutí od jednoho šlehače nečekejte. Běžný používaný kus se v inzerátech prodává za několik set korun, nejčastěji mezi 100 a 700 korunami, a i slušně zachovalý model se většinou drží pod hranicí tisíce korun. Elektrický retro šlehač Elektro-Praga Hlinsko z 50. let vyjde zhruba na 1 000 korun, jednoduché kousky nebo náhradní díly jdou i za několik desítek korun.
Vyšší částky se točí kolem opravdu vzácných a dobře dochovaných strojků z první poloviny minulého století. U sběratelů může takový kus atakovat i řád tisíců korun, a když se o léty téměř nedotčený exemplář s původní krabicí přetahuje víc zájemců, cena se dokáže vyšplhat i k 5 000 korunám. Jde ale o strop vyhrazený raritám. Běžný kus takovou částku nikdy neuvidí.
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Orientační ceny podle typu kusu shrnuje následující tabulka:
Typ kusu Orientační cena Jednoduché kousky nebo náhradní díly několik desítek Kč Běžný používaný kus nejčastěji 100 až 700 Kč Slušně zachovalý model většinou pod 1 000 Kč Elektrický retro šlehač Elektro-Praga Hlinsko z 50. let zhruba 1 000 Kč Vzácný, dobře dochovaný strojek z první poloviny minulého století v aukci řádově tisíce Kč Léty téměř nedotčený exemplář s původní krabicí, víc zájemců až k 5 000 Kč Podle čeho poznáte hodnotný kus
Nejvíc rozhoduje stav, pak stáří s původem a nakonec kompletnost:
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Pokud takový šlehač doma máte, vyfoťte ho z několika úhlů a porovnejte s aktuálními nabídkami na Aukru, Bazoši nebo Sbazaru. U vzácnějších kousků se místo běžného bazaru vyplatí zkusit aukci nebo oslovit přímo sběratele starožitností.
Zdroje: https://homethingspast.com/2012/02/19/antique-egg-beaters/, https://www.eta.cz/historie/, https://cs.wikipedia.org/wiki/ETA_(firma), https://aukro.cz/retro-elektricky-rucni-slehac-eta-0042-7081835342, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-%C5%A1leha%C4%8D/