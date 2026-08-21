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Neptun, Země i černá díra jako trampolína. V Háječku otevřelo planetární hřiště

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V budějovickém parku Háječek se přímo u planetária otevřelo nové dětské hřiště, které si pohrálo s tématem sluneční soustavy. Děti na něm najdou planety, trampolínu, kolotoč i lanové prvky. Zatím to vypadá, že se malým návštěvníkům zamlouvá. Jak se planetární hřiště líbí vám?
Neptun, Země i černá díra jako trampolína. V Háječku otevřelo planetární hřiště

Neptun, Země i černá díra jako trampolína. V Háječku otevřelo planetární hřiště

Zdroj: město České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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