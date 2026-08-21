Neptun, Země i černá díra jako trampolína. V Háječku otevřelo planetární hřištěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Neptun, Země i černá díra jako trampolína. V Háječku otevřelo planetární hřiště
Dnes si připomínáme 58. výročí vpádu tzv. spřátelených vojsk na území Československé socialistické...
Další víkend plný hudby, trhů, slavností i soutěží je tu. V Budějovicích pokračuje Země živitelka, ve...
Kaplička v Horním Miletíně prošla údržbou a její střecha teď vypadá jako nová. Město Lišov nechalo původní...
Zlatý most byl kolem roku 1900 důležitou vstupní branou do Českých Budějovic. Historik Jan Schinko v dalším...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →