V sobotu ve 20:00 to vypukne. Nova Cinema odpálí nejlepší kriminálku devadesátek

Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste se zabydleli v gauči a nechali se unést příběhem, který vás nenechá vydechnout. Představte si kriminální thriller s rozpočtem přesahujícím 60 milionů dolarů, kde se poprvé v historii potkávají dvě největší herecké legendy tváří v tvář. Kde pouliční přestřelka zní tak reálně, že ji armáda používá jako výukové video. A kde se z klasického souboje policisty a zloděje stává mystický rituál o samotě, posedlosti a ceně, kterou platíme za dokonalost.
Tahle sobota vám nabízí přesně takový zážitek. Ale o jaký film vlastně jde?
Když se dva titáni konečně setkali
Tímto mistrovským dílem je Nelítostný souboj (Heat) vizionářského režiséra Michaela Manna z roku 1995. Film, kde se poprvé v kariéře střetli Al Pacino jako neúprosný detektiv Vincent Hanna a Robert De Niro v roli chladnokrevného zločince Neila McCauleyho.
Zápletka je zdánlivě jednoduchá: profesionální lupič, který žije podle železného pravidla „nikdy se neupínat k ničemu, co nedokážeš opustit během třiceti vteřin, pokud ucítíš za zády horko“...
Na druhé straně barikády stojí detektiv, jehož manželství se rozpadá na prach, protože veškerou energii věnuje jedinému cíli – dopadení svého zrcadlového protějšku. Oba muži jsou ve své podstatě stejní, jen stojí na opačných stranách zákona. Oba jsou osamělí profesionálové, kteří obětovali své životy vlastní posedlosti.
A právě tady začíná skutečné drama. Nejde o klasickou hru na kočku a myš. Jde o antickou tragédii o dvou mužích, kteří si navzájem rozumí víc než komukoliv jinému na světě.
Mýtus o slavné scéně: Seděli u stolu, nebo ne?
Kolem legendární scény v bistru Kate Mantilini v Beverly Hills se roky šíří fascinující teorie. Internetem koluje tvrzení, že se Al Pacino a Robert De Niro při natáčení osobně nesetkali a scéna byla natočena odděleně s dvojníky.
Pravda je však jiná a mnohem zajímavější. Oba herci skutečně seděli u jednoho stolu. Režisér Michael Mann scénu záměrně předem nezkoušel, aby zachoval napětí, a natáčel ji současně dvěma protilehlými kamerami přes ramena herců. Proto v žádném záběru nevidíme oba obličeje naráz – což vyvolalo onu legendární konspirační teorii.
Zákulisní fotografie však jasně dokazují, že herci seděli společně u stolu s režisérem. Scéna se natáčela kolem jedné hodiny ranní za plného provozu a skuteční zákazníci restaurace tvořili přirozený komparz. Výsledek? Devět minut čistého napětí, kde se dva profesionálové vzájemně zkoumají jako šachisté před rozhodujícím tahem.
Když se Marines učí z filmu
Autenticita Nelítostného souboje je legendární. Celé herecké obsazení, včetně Vala Kilmera v roli Chrise Shiherlise, Jona Voighta jako Natea a Toma Sizemorea jako Michaela Cheritta, prošlo taktickým výcvikem s ostrou municí pod vedením bývalého člena britských speciálních jednotek SAS Andyho McNaba.
Výsledná scéna ústupu z banky je natolik realistická, že ji instruktoři americké námořní pěchoty (US Marines) a FBI dodnes používají jako instruktážní video pro rekruty. Zejména kvůli bleskové výměně zásobníku v podání Vala Kilmera, která je učebnicovým příkladem taktické dokonalosti.
Režisér Michael Mann ale zašel ještě dál. Odmítl studiové zvukové efekty střelby. Zvukaři rozmístili mikrofony přímo mezi mrakodrapy v centru Los Angeles, aby zachytili skutečnou, ohlušující ozvěnu slepých nábojů odrážejících se od betonu a skla. Výsledek? Divák má pocit, jako by stál uprostřed pouliční války.
Zdroj: youtube.com
Když diváci fandí oběma stranám najednou
V databázi ČSFD.cz má film hodnocení 88 %, na IMDb pak 8,3/10. Ale čísla nevypovídají o tom nejdůležitějším – o emocích, které snímek vyvolává.
Jeden z diváků to vystihuje dokonale: „Já při něm totiž upřímně fandím poldovi, aby chytil zloděje, a zároveň zloději, aby prchnul poldovi, a to se mi obvykle nestává. Charakter ústředních postav je natolik srozumitelný, že se v závěru neubráníte hrůze, kam až je někdo schopný zajít.“
Filmoví kritici dodávají, že nejde o pouhý kriminální film, ale o komplexní melodrama antických rozměrů. Film vytvořil dokonalou rovnováhu mezi lidskou tragédií a žánrovým vzrušením, kde se namísto klasické šablony zkoumá vnitřní prázdnota a izolace dvou profesionálů.
V příběhu se objevuje i mladá Natalie Portman v roli Lauren Gustafson, což jen podtrhuje emocionální hloubku celého díla. Na vizuální stránce se podílel kameraman Dante Spinotti a hudbu složil Elliot Goldenthal. Film celosvětově vydělal 187 milionů dolarů a inspiroval připravované pokračování Heat 2, jehož natáčení pod vedením Michaela Manna je naplánováno na listopad 2026 s rozpočtem 170 milionů dolarů.
Tento nadčasový souboj dvou hereckých gigantů, inspirovaný skutečnými osudy chicagského detektiva Chucka Adamsona a zločince Neila McCauleyho, si můžete připomenout na Nova Cinema v sobotu 22. srpna 2026 od 20:00 do 23:25. Řekněte upřímně: Komu budete fandit vy?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, imdb.com, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová