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V sobotu ve 20:00 to vypukne. Nova Cinema odpálí nejlepší kriminálku devadesátek

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V ocelově modrém labyrintu velkoměsta se střetávají dvě osudové síly, které nemohou žít vedle sebe, ale ani jedna bez druhé. Jeden je geniální mistr zločinu, druhý posedlý detektiv. Legendární snímek z devadesátých let redefinoval žánr kriminálního dramatu a přinesl střet, který se zapsal do dějin kinematografie.
V sobotu ve 20:00 to vypukne. Nova Cinema odpálí nejlepší kriminálku devadesátek

V sobotu ve 20:00 to vypukne. Nova Cinema odpálí nejlepší kriminálku devadesátek

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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