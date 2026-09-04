Obrovská vlna solidarity. Pro dceru záchranáře vybrali Jihomoravané statisícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obrovská vlna solidarity. Pro dceru záchranáře vybrali Jihomoravané statisíce
Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude fotograf a dokumentarista Petr Francán. V...
Jihomoravané si mohou znovu rozdělat ohníček nebo vyrazit na procházku s lampionem. Jelikož je předpověď...
Rčení, že se zloděj vrací na místo činu, se potvrdilo v brněnské Křenové ulici. V úterý večer tam...
Fotbalový Artis Brno získal další posilu. Do konce sezony přichází na hostování z FC Kodaň osmnáctiletý...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →