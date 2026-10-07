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Před 25 lety platil Huawei Qualcommu. Teď se karta poprvé obrátila

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Qualcomm a Huawei uzavřely rozsáhlou víceletou patentovou dohodu pro 5G, umělou inteligenci, výpočetní a síťové technologie. Po 25 letech se přitom role obracejí a Qualcomm má za patenty Huawei platit.
Před 25 lety platil Huawei Qualcommu. Teď se karta poprvé obrátila

Před 25 lety platil Huawei Qualcommu. Teď se karta poprvé obrátila

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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