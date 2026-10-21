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Starý router nevyhazujte, vyřeší slabý signál i nedostatek portů. Stačí změnit nastavení, které nezná každý

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Router ze šuplíku dokáže fungovat jako druhý vysílací bod Wi‑Fi i jako rozbočovač síťových portů. Stačí v jeho administraci přepnout provozní režim.
Wi-Fi router

Wi-Fi router

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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