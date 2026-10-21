Google si možná pamatuje věci, na které jste už dávno zapomněli. Tady je najdete

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Google používáme každý den, aniž bychom příliš přemýšleli nad tím, co po nás zůstává. Něco vyhledáme, pustíme si video na YouTube, otevřeme Mapy nebo použijeme některou z dalších služeb. Pokud máme příslušné ukládání aktivity zapnuté, část těchto kroků se může objevit v historii našeho účtu.
Nejzajímavější pohled nabízí služba Moje aktivita, tedy My Activity. Google zde může evidovat vyhledávání a další činnost v jeho službách. Podle nastavení účtu sem patří například aktivita na webu a v aplikacích nebo historie YouTube. Google uvádí, že u aktivity může evidovat také informace o zařízení, jazyku, použité aplikaci nebo přibližné poloze odvozené například z IP adresy.
YouTube si může pamatovat, co jste hledali i sledovali
Samostatnou kapitolou je YouTube. Historie obsahuje vyhledávaná videa a záznam toho, co uživatel sledoval. Právě tato data Google využívá mimo jiné k doporučování dalšího obsahu. Z historie lze odstranit jednotlivé položky, určité období i kompletní záznam a ukládání lze také vypnout.
Podobně fungují další služby spojené s Google účtem. Google v roce 2026 postupně upravuje způsob správy historie svých vyhledávacích služeb. Mezi ně řadí nejen klasické Vyhledávání, ale také Mapy, Shopping, Flights, Hotels, Překladač nebo Google News. V účtu proto nemusí mít všichni uživatelé nastavení zobrazené úplně stejně.
Zajímavá je také poloha. Timeline, dříve známá především jako Historie polohy, může při zapnutém ukládání pomáhat uživateli zpětně zobrazit navštívená místa a trasy. Vypnutí Timeline přitom automaticky neznamená, že v účtu nemůže být žádný jiný údaj související s polohou. Google upozorňuje, že například Aktivita na webu a v aplikacích může obsahovat informace o obecné oblasti nebo poloze odvozené z IP adresy.
Reklamní profil si můžete prohlédnout také
Další pohled nabízí Moje centrum reklam. Uživatel zde může zjistit a upravit, jaká data Google používá pro personalizaci reklam. Patřit sem mohou informace z účtu, věková skupina, jazyk, aktivita nebo oblasti, ve kterých člověk služby Googlu používá. Personalizované reklamy lze také úplně vypnout.
Vypnutí personalizace ale neznamená konec reklam. Google pouze přestane používat uložené informace a aktivitu účtu k jejich personalizaci. Reklamy se potom mohou řídit obecnějšími okolnostmi, například obsahem stránky, videa nebo denní dobou.
Největší překvapení může přijít ve chvíli, kdy si člověk svou historii skutečně otevře. Starší vyhledávání, videa nebo další činnost totiž mohou připomenout věci, na které už dávno zapomněl.
Google přitom nabízí poměrně široké možnosti kontroly. Aktivitu lze ručně mazat, u podporovaných kategorií nastavit automatické odstraňování a rozhodnout, které druhy historie se mají ukládat. Kdo chce vidět ještě víc, může využít Google Takeout a vytvořit archiv svých dat ze služeb jako Gmail, Fotky, Kalendář, YouTube nebo dalších částí účtu. Samotné stažení archivu však data z Googlu nesmaže.
Zdroj: Google My Activity, Google My Ad Center, Google Takeout
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