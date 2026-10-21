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Google si možná pamatuje věci, na které jste už dávno zapomněli. Tady je najdete

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Vyhledávání, sledovaná videa, používané služby a někdy i informace o poloze. Google umožňuje uživatelům zkontrolovat, co si jejich účet pamatuje. Na jednom místě lze historii nejen prohlédnout, ale také smazat nebo její ukládání omezit.
Google si možná pamatuje věci, na které jste už dávno zapomněli. Tady je najdete

Google si možná pamatuje věci, na které jste už dávno zapomněli. Tady je najdete

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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