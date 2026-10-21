Notář sepsal majetek, dluhy vás přesto mohou zasáhnout. Dědice chrání až výhrada soupisu, kterou neznají

Dědic může z jednání odcházet s pocitem, že je vše podchycené. Ví se o bytu, účtu i známých závazcích a v řízení vznikl soupis. Jenže evidence toho, co do pozůstalosti patří, má jiný význam než prohlášení, kterým si dědic omezuje povinnost hradit dluhy. Portál veřejné správy tento rozdíl výslovně zdůrazňuje: samotný soupis nechrání toho, kdo výhradu neuplatnil.
Soupis a výhrada nejsou stejný úkon
Občanský zákoník rozlišuje zjištění pozůstalého majetku a právní jednání dědice. Bez výhrady soupisu dědic zásadně hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Při řádně uplatněné výhradě se jeho povinnost omezuje cenou nabytého dědictví. Není tedy bezpečné spoléhat na předpoklad, že vyplněný seznam věcí automaticky znamená i uplatnění ochrany.
Při jednání je vhodné položit konkrétní otázku, zda byla výhrada soupisu za daného dědice skutečně uplatněna a zaznamenána. To je přesnější než obecné ujištění, že se majetek sepsal. Notář zde působí jako soudní komisař pověřený soudem, nikoli jako libovolně vybraný poradce rodiny. Vysvětlí procesní postup i důsledky jednotlivých prohlášení.
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Měsíc se nepočítá od úmrtí
Právo na výhradu soupisu lze podle zákona uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice o tomto právu vyrozuměl. Nejde tedy o automatickou lhůtu od smrti příbuzného. Z důležitých důvodů ji může soud prodloužit. Dědic by si měl zaznamenat skutečný okamžik poučení a včas řešit nejasnosti, nikoli čekat, až se objeví konkrétní věřitel.
Výhradu lze učinit ústně před soudem nebo písemným prohlášením soudu. V pozůstalostním řízení proto dává smysl vyřizovat věc s pověřeným notářem. Pokud dědic právo včas neuplatní nebo prohlásí, že si soupis nevyhrazuje, nelze prostě spoléhat na pozdější změnu názoru. Opatrnost je namístě i u ostatních povinností spojených s dědictvím, například u oznámení některých osvobozených příjmů. To je však jiná otázka než odpovědnost za dluhy zemřelého.
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Hodnota dědictví určuje hranici odpovědnosti
Vše si ukážeme na názorném příkladu z praxe: Jediný dědic nabude majetek oceněný na 500 000 korun a objeví se dluhy zemřelého v celkové výši 800 000 korun. Bez výhrady může jeho povinnost zahrnout celých 800 000 korun, tedy i 300 000 korun nad hodnotu nabytého majetku. S řádně uplatněnou a zachovanou výhradou je zásadně omezena na 500 000 korun. Příklad předpokládá jednoho dědice a neřeší další zvláštní okolnosti pozůstalosti.
Omezení se týká výše povinnosti, ne konkrétních bankovek nebo účtu, ze kterého se platí. Není proto přesné slibovat, že vlastní peníze dědice jsou za všech okolností nedotknutelné. Stejně tak výhrada sama o sobě neznamená, že dluhy zanikly. Pokud dědí více lidí, přidávají se pravidla společné a nerozdílné odpovědnosti a limity podle jejich podílů, takže jednoduchý model nelze bez dalšího převzít.
Ochranu lze ztratit i nesprávným postupem
Zákon pamatuje také na situace, kdy dědic s pozůstalostí nakládá způsobem, který ochranu naruší. Rizikem je například úmyslné zatajení majetku nebo neoprávněné převzetí plné správy. Proto není rozumné před vyjasněním postupu odvážet věci, prodávat majetek nebo vyřizovat závazky podle vlastního odhadu. Pověřený notář může vysvětlit, co je v dané fázi řízení možné a kdo je oprávněn jednat.
Pokud jsou dluhy nejasné, zákon umožňuje za stanovených podmínek také soudní výzvu věřitelům, aby pohledávky oznámili. Ani tento krok však nenahrazuje samotnou výhradu a jeho účinky mají výjimky. Výhrada je navíc něco jiného než odmítnutí dědictví, při kterém se člověk dědicem nestane. Volbu mezi těmito postupy je potřeba vyřešit podle skutečného majetku, závazků a běžících lhůt, dokud lze příslušné právo uplatnit.
portal.gov.cz, zakonyprolidi.cz, nkcr.cz