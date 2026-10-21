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Notář sepsal majetek, dluhy vás přesto mohou zasáhnout. Dědice chrání až výhrada soupisu, kterou neznají

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Seznam majetku po zemřelém ještě neznamená, že dědic nebude platit jeho dluhy ze svého. Rozhodující je uplatnění výhrady soupisu. Bez ní může odpovědnost přesáhnout hodnotu zděděného majetku, přestože notář soupis pozůstalosti provedl.
Jednání o pozůstalosti v ilustrační scéně s fiktivními osobami.

Jednání o pozůstalosti v ilustrační scéně s fiktivními osobami.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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