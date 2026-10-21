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Týden před revolucí armáda jásala nad novou puškou, pak ji poslala rovnou do muzea

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Na sklonku osmdesátých let stála Československá lidová armáda před zásadním úkolem. Pěchota nutně potřebovala moderní zbraňový systém v malé ráži 5,45 × 39 mm, který by po třech dekádách vystřídal legendární samopal vz. 58. Z rýsovacích prken brněnských konstruktérů vzešel stavebnicový soubor LADA, zahrnující standardní útočnou pušku LADA-S, zkrácenou verzi LADA-KrS a ruční kulomet LADA-K. Přestože konstrukce vycházela z osvědčeného principu AK-74, s výjimkou pozdějších zásobníků neměla se sovětskou předlohou zaměnitelné díly. Všech 48 vyrobených prototypů představovalo špičkovou domácí práci a při náročných vojskových zkouškách v Boleticích počátkem listopadu 1989 získaly všechny tři verze vyhovující hodnocení. O týden později však přišel 17. listopad, pád komunistického režimu a radikální obrat priorit, kvůli němuž se nový zbraňový komplet do armádní výzbroje už nikdy nedostal.
Dva českoslovenští vojáci v polních stejnokrojích a helmách mířící ze samopalů vzor 58.

Dva českoslovenští vojáci v polních stejnokrojích a helmách mířící ze samopalů vzor 58.

Zdroj: Ladislav Luppa / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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